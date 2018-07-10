Собянин наградил многодетные семьи знаком "Родительская слава"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на заседании городского президиума правительства принял решение о награждении 17 многодетных семей знаком "Родительская слава".

"Президиум правительства Москвы принял решение о награждении почетным знаком "Родительская слава города Москвы" 17 многодетных семей, которые воспитывают в общей сложности 106 детей", - говорится в сообщении.

Так, в число таких семей входит семья Афанасенковых (шестеро детей), семья Белоусовых (шестеро детей), семья Вишневых (пятеро детей), семья Воробьевых (семеро детей), семья Высоцкой и Матвеева (пятеро детей), семья Гуреевых (семеро детей), семья Дроновых (пятеро детей), семья Идиговой (семеро детей) и многих других.

Помимо награды, семьям также будет выплачена денежная премия в размере 200 тыс. рублей.

В Москве проживает свыше 130 тыс. многодетных семей, воспитывающих порядка 330 тыс. детей. Это в два раза больше, чем показатели 2010 года (65,7 тыс. семей, воспитывающих 163,2 тыс. детей).