Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в среду в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 22 - 24 градусов, ночью температура опустится до 15 - 17 градусов. Ветер северный, 5 - 10 м/с, при грозе - порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду днем воздух может прогреться до 26 градусов, ночью температура составит от 12 до 17 градусов.

Гидрометцентр объявил на 11 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за грозы и ветра.