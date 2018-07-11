Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве и Подмосковье

Москва
11 июля, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Воздух в столице прогреется до 24 градусов, по области - до 26 градусов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в среду в Москве и Московской области, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 22 - 24 градусов, ночью температура опустится до 15 - 17 градусов. Ветер северный, 5 - 10 м/с, при грозе - порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду днем воздух может прогреться до 26 градусов, ночью температура составит от 12 до 17 градусов.

Гидрометцентр объявил на 11 июля в Москве и Подмосковье желтый уровень опасности из-за грозы и ветра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
"Ъ": Госдума 17 июля обсудит поправки, разрешающие регистрацию авто без визита в ГИБДД
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
5
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Руководство Бельгии не приехало в аэропорт встречать Трампа из-за матча с Францией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!