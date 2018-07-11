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Доходный дом начала XX века на Большой Ордынке в Москве признан памятником архитектуры

Москва
11 июля, 10:18 UTC+3

С течением времени удалось сохранить, как внешнее, так и внутреннее декоративное убранство дома

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Доходный дом в Москве по адресу улица Большая Ордынка, дом 9/4, строение 2, построенный архитектором Капитолием Дулиным (1836 - 1933) в неоклассическом стиле в 1916 году, признан памятником архитектуры регионального значения. Об этом сообщается в среду на информационном портале мэра столицы.

"Главный фасад здания выходит на красную линию (границу застройки) Черниговского переулка, но дом начинает хорошо просматриваться уже с Пятницкой улицы. Данное месторасположение легло в основу проектного замысла архитектора. Автор удачно использовал перспективу раскрытия небольшого Черниговского переулка с Пятницкой улицы и оформил один из поворотов Черниговского переулка, построив в его глубине шестиэтажный доходный дом", - приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

Архитектор выбрал оригинальную Т-образную планировку здания из-за небольшого размера участка. Центральная часть постройки украшена колоннами и пилястрами в древнегреческом стиле и рельефами с изображениями античных персонажей

По словам Емельянова, хорошо сохранился как первоначальный внешний вид здания, так и внутренняя обстановка. "В интерьерах хорошо сохранилось декоративное убранство парадной и черных лестниц, ступени которых выложены из натурального камня, а оформление представлено металлическими решетками маршей с ритмом стилизованных арф, перекликающихся с фасадными античными мотивами", - говорится в сообщении.

Статус памятника запрещает снос и нарушение исторического облика здания, а также требует согласовывать и проводить все ремонтные и реставрационные работы под контролем Мосгорнаследия.

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