Программа "Московское долголетие" охватила 28 парков столицы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Программа "Московское долголетие", в рамках которой для горожан старшего возраста организуют бесплатные занятия физкультурой, английским языком, образовательные и творческие курсы, охватила 28 парков Москвы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Проект "Московское долголетие" действует уже в 28 городских парках, расположенных в разных округах Москвы. Это дает возможность представителям старшего поколения посещать занятия рядом с домом", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что записаться на занятия можно в департаменте социальной защиты или прямо в парке, для чего достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Кроме того, в "Мосгорпарке" отметили, что любой желающий может прийти на открытые уроки, протестировать занятия, пообщаться с тренерами и участниками проекта. "Это не только занятия, но и общение, социализация пожилых людей. В парк "Сокольники" даже приезжали берлинские долгожители, чтобы поделиться опытом", - сообщили в организации, добавив, что сотрудничество по развитию социально сферы будет продолжаться в рамках меморандума между правительством Москвы и сенатом Берлина.

Участники проекта постоянно развиваются, берут новые вершины, добавили в пресс-службе "Мосгорпарка". Так, например, в прошедшую пятницу участники "Московского долголетия" из сада им. Баумана приняли участие в спортивно-туристическом ультрамарафоне по скандинавской ходьбе "Дорога в Лавру" протяженностью в 120 километров. Они преодолели второй сегмент длиной около 10 км - от Рижского вокзала до Ботанического сада, и не намерены останавливаться на достигнутом.

"Московское долголетие" - проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста.

Список парков

К занятиям по программе "Московское долголетие" можно присоединиться в саду "Эрмитаж", саду им. Баумана, в Таганском, Измайловском, Бабушинском, Гончаровском, Лианозовском, Перовском парках, в сквере по Олонецкому проезду, в парках "Красная Пресня", "Красногвардейские пруды", "Зарядье", "Фили", "Сокольники", "Северное Тушино", "Кузьминки" и "Малые Кузьминки", в Сиреневом саду, в парке Победы на Поклонной горе, в парке Олимпийской деревни, в усадьбе "Воронцово", в зоне отдыха "Борисовские пруды", в парке в Садовниках, в парке у прудов "Радуга", в парке у Джамгаровского пруда, парке "Этнографическая деревня Бибирево" и в парке по Ангарской улице.

В ближайшее время занятия начнутся также в ландшафтном парке "Митино".