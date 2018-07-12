Коммунальные машины и двухэтажные автобусы могут пустить на выделенные полосы в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют разрешить передвигаться по выделенным полосам коммунальному транспорту и двухэтажным автобусам. Соответствующий проект постановления правительства столицы, который в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте мэрии.

"Установить, что в перечень транспортных средств, <...> которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств, подлежат включению транспортные средства, используемые для осуществления перевозок маломобильных пассажиров, <...> транспортные средства, используемые Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, <...> транспортные средства с двухэтажным типом кузова", - говорится в документе.

Там уточняется, что постановление вступает в силу с 21 декабря 2018 года.

В настоящее время передвигаться по выделенным полосам могут автобусы и такси желтого цвета с шашечками. Автомобилистам проезд по "выделенкам" разрешен в выходные дни.

Как нововведение повлияет на безопасность перевозок

Вместе с тем, как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта, решение о допуске дополнительных транспортных средств на выделенные полосы пока не принято.

"При активном участии правительства Москвы разработан и в декабре 2017 принят 398 ФЗ, который предоставляет субъектам РФ, в том числе Москве, определять виды транспортных средств грузоподъемностью выше 5 тонн, более восьми мест для сидения, которые могут двигаться по выделенным полосам. Мы поддерживаем это решение. Получив право допуска транспорта на выделенные полосы, мы сможем организовать комфортные и быстрые перевозки по городу ветеранов, пенсионеров и маломобильных пассажиров. Кроме того, законопроект позитивно отразится на безопасности перевозок в Москве, мы ожидаем сокращения аварийности", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что по статистике на выделенных полосах автобусы на 15-20% реже попадают в ДТП, чем в общем потоке.

"Закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования, то есть с 2019 года. К моменту его вступления в силу правительство Москвы определит перечень транспортных средств для допуска. В наших планах - решить вопрос допуска на выделенные полосы автобусов для социальных перевозок маломобильных пассажиров ГУП "Мосгортранс", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент в Москве 46 выделенных полос протяженностью 287,56 км, по ним перевозятся более 2,5 млн пассажиров в день. В ближайшее время протяженность увеличится до 290 км. Всего в течение 2018-2019 годах добавятся семь участков выделенных полос.