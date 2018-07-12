Бабушкинский парк назвал пять причин посетить его этим летом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бабушкинский парк, расположенный на северо-востоке Москвы, назвал пять причин приехать туда этим летом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"За последние пять лет в парке появился сухой фонтан со светомузыкой, детская площадка с интерактивными футбольными воротами, Зеленый театр, работающий в любую погоду, мини-музей летчика Бабушкина и отреставрированные скульптуры из Парка Горького. Те, кто давно не был в парке, могут просто его не узнать", - сказал собеседник агентства.

Фонтан, интерактивные ворота и театр

Сухой или пешеходный фонтан в Бабушкинском парке появился в 2013 году и был в то время единственным в Москве, в "Музеоне" он появился позже. Чаша таких фонтанов спрятана под землей, поэтому можно подойти к ним вплотную и прогуляться между бьющих из-под земли струй. Как отметили в "Мосгорпарке", посетители воспринимают сухой фонтан в Бабушкинском парке как своеобразный аттракцион, суть которого заключается в умении пробежать через него и не промокнуть. Вечером он создает романтическую атмосферу с помощью светомузыки, добавили в пресс-службе.

Другая причина приехать в Бабушкинский парк в ближайшие выходные - детская площадка, на которой после благоустройства недавно появились интерактивные футбольные ворота, где юные посетители могут потренировать футбольные навыки.

Еще одна точка притяжения для гостей парка - это Зеленый театр, в котором выступают музыканты, лекторы и где по вечерам бесплатно показывают кино для посетителей. Это единственная в Москве крытая площадка, которая существует с 1970-х годов. В 2014 году группа архитекторов из департамента культуры Москвы разработала проект нового облика Зеленого театра, и теперь это современное открытое пространство, которое привлекает посетителей со всего парка в дни мероприятий, отметили в "Мосгорпарке".

Скульптуры и мини-музей

Кроме того, в Бабушкинском парке есть скульптуры, которые в 1930-е годы подарил Парк Горького. Среди них памятник Пушкину и скульптура медведя. В 2017 году скульптуры отреставрировали, вокруг них появились специальные площадки и освещение. Памятник поэту в Бабушкинском парке - одна из шести скульптур Пушкина в Москве.

Также в прошлом году в парке появился мини-музей летчика Михаила Бабушкина. Экспозиция открылась в центре творчества и досуга Бабушкинского парка 9 сентября 2017 года. В музее можно увидеть личные вещи полярного летчика, вырезки из газет, книги и модели самолетов, на которых он летал. Экспозиция создавалась при содействии департамента культуры, краеведов округа, родственников и друзей семьи Бабушкина и руководства парка.

"Парк постоянно меняется и старается учитывать мнение посетителей, которые активно участвуют в его жизни", - сказали в пресс-службе. Так, по просьбе жителей в Бабушкинском парке ведется реконструкция танцплощадки, в рамках которой появится навес над лавочками, небольшая сцена и светомузыкальное оборудование.