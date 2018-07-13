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В пятницу воздух в Москве прогреется до 27 градусов

Москва
13 июля, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ночью температура опустится до 17-19 градусов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Теплая и облачная погода ожидается в пятницу в Москве, воздух в столице прогреется до 27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг днем воздух может прогреться до 22-27 градусов тепла, ночью температура составит от 14 до 19 градусов.

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