В пятницу воздух в Москве прогреется до 27 градусов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Теплая и облачная погода ожидается в пятницу в Москве, воздух в столице прогреется до 27 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. По области местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов, ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг днем воздух может прогреться до 22-27 градусов тепла, ночью температура составит от 14 до 19 градусов.