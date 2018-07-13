Станция московского метро "Беломорская" откроется для пассажиров до конца года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Станция "Беломорская" на севере Замоскворецкой линии московского метрополитена откроется для пассажиров до конца текущего года. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Беломорскую" мы хотим ввести до конца года, уже запуск с пассажирами", - сказал он.

Заммэра напомнил, что станция "Беломорская" станет предпоследней на севере зеленой ветки метро и будет располагаться между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал". Пока поезда проезжают строящуюся станцию без остановки.

Открытия "Беломорской" ждут жители районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный. Пассажиропоток здесь достигнет 150 тыс. человек в сутки.