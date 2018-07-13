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В Москве за восемь лет упразднили три четверти неэффективных ГУП и казенных учреждений

Москва
13 июля, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

При этом поступления в бюджет от оставшихся предприятий значительно выросли

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московские власти за последние восемь лет сократили 274 неэффективных государственных унитарных предприятия (ГУП) и казенных учреждения, что составило 74,25% от общего числа таких учреждений в городе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"С 2010 года в столице сокращено более 274 неэффективных государственных унитарных и казенных предприятия - это 74,25% от их общего числа", - сказал Гаман.

По его словам, несмотря на уменьшение числа учреждений, поступления в бюджет от них ощутимо выросли. "Только за прошедшие полгода они составили 942,7 млн рублей, превысив на 74% поступления за весь 2017 год", - отметил глава департамента.

Он добавил, что этого удалось достичь благодаря оптимизации управления городским имуществом и сокращению неликвидных активов. Гаман не уточнил названия расформированных предприятий, но отметил, что упразднили те убыточные ГУП и казенные учреждения, которые выполняли одинаковые дублирующие друг друга функции. Но некоторые учреждения объединили для повышения эффективности, преобразовав в акционерные общества и государственные бюджетные учреждения.

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