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Реставрация фасада доходного дома княгини Бебутовой в Москве завершена

Москва
13 июля, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Объекту культурного наследия на Рождественском бульваре более 100 лет

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Фасад доходного дома княгини Розы Бебутовой на Рождественском бульваре в Москве отреставрировали. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, работы проводились в два этапа.

"Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара", - приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В ходе работ поверхности фасада были отмыты, очищен лепной декор, устранены швы и трещины. Кроме того, были заменены желоба, установлены элементы водосточной системы, а также отремонтированы венчающий и простой карнизы. Деревянные элементы фасада были обработаны особыми составами, отдельные участки окрашены.

Доходный дом княгини Бебутовой был построен в 1908-1910 годах по проекту архитектора Густава Гельриха. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

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