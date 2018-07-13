Тематические проездные билеты ко Дню московского транспорта появились в кассах метро

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тематические проездные билеты "Единый" и карты "Тройка" ко Дню московского транспорта, который отмечается 14 июля, появились в пятницу в кассах московского метро. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Тематические "Тройки" выпустили тиражом 20 тыс. экземпляров, "Единые" на одну, две, 20 и 40 поездок - 400 тыс. штук. Они напомнят пассажирам об истории развития столичного транспорта", - приводится на портале комментарий заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Отмечается, что на лицевой стороне новой карты "Тройка" изображен трамвай "Витязь-М", а также надпись "День московского транспорта". На лицевой стороне проездного "Единый" написано "День московского транспорта 14 июля 2018". Оба билета выполнены в красно-белых цветах.

День московского транспорта будет отмечаться в Москве во второй раз. Праздник приурочен к дате запуска в столице первого общественного транспорта - конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.