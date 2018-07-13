Парки Москвы и "Московское долголетие" подготовили культурную программу 14 и 15 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московские парки приглашают людей старшего возраста на поэтические, музыкальные и танцевальные вечера, которые в рамках проекта "Московское долголетие" пройдут 14 и 15 июля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Помимо регулярных бесплатных занятий в рамках программы "Московское долголетие" мы проводим открытые уроки, творческие вечера, фестивали и специальные праздники. В эти выходные также есть, куда пойти", - сказал собеседник агентства.

Так, в Перовском парке 14 июля состоится музыкальный вечер, где выступит духовой коллектив "Оркестр хорошего настроения". По информации пресс-службы, музыканты "в неожиданном формате" исполнят знакомые русские народные мотивы, популярные песни зарубежной эстрады и произведения классической музыки. Гости праздника также смогут принять участие в танцевальной программе. Аналогичные вечера пройдут в парке 28 июля и 11 августа.

В усадьбе "Воронцово" 14 июля пройдет литературно-поэтический вечер "Серебряный возраст", посвященный памяти Константина Паустовского и семейным ценностям. В программе мероприятия творческие мастер-классы, чтения произведений писателя, а также показ полнометражного анимационного фильма 2017 года "Сказ о Петре и Февронии". Парк "Фили" 14 июля ждет гостей на танцевальный марафон, где люди старшего возраста смогут поучаствовать в интерактивной программе. Опытные педагоги проведут танцевальные мастер-классы и флешмоб с гостями, в парке выступит фольклорный ансамбль и баянист, а также танцоры-любители старше 55 лет.

В "Сокольниках" 15 июля пройдет фестиваль песен из кино "Мои года, мои богатства", в рамках которого на Фонтанной площади прозвучат известные песни из советских фильмов, в том числе из "Бриллиантовой руки", "Ах Водевиль, Водевиль", "Выше радуги", "Чародеев" и других. "Также на концерте выступят самые активные участники проекта "Московское долголетие" с любимой песней из кинофильма. Для этого им будет предложено пройти специальный отбор прямо в парке", - добавили в дирекции.

"Московское долголетие" - проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, которые хотят реализовывать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Стать участниками проекта могут все москвичи пенсионного возраста. Присоединиться к программе можно в 28 парках столицы