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Три пляжа Москвы закрыли для купания из-за плохого качества воды

Москва
13 июля, 13:37 UTC+3

Речь идет о зоне отдыха Белое озеро, "Тропарево" и "Левобережном"

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 МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти временно запретили купаться на трех пляжах Москвы из-за плохого качества воды. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"Зоны отдыха Белое озеро (ВАО), "Тропарево" (ЮЗАО), "Левобережный" (САО) - купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов", - говорится в сообщении.

Всего, по данным управления, в Москве работают 6 из 11 существующих зон для купания и 42 из 48 существующих пляжей без купания. Среди шести зон, где можно плавать, озеро Черное, Большой городской пруд и Школьное озеро в Зеленограде, Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 в СЗАО и Мещерское озеро в ЗАО.

"В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических мероприятий на зоне отдыха, имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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