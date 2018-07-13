Станция метро "Ховрино" будет закрываться на два часа раньше в течение трех месяцев

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Режим работы станции "Ховрино" изменится из-за строительства станции "Беломорская" Московского метрополитена. Станция будет закрываться на два часа раньше на протяжении трех месяцев с 16 июля до 16 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"На три месяца, с 16 июля до 16 октября, для ускорения строительства станции "Беломорская" Московского метрополитена изменится режим работы станции "Ховрино". Она будет закрываться на 2 часа раньше - с 23:00 мск", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, временные ограничения позволят ускорить строительство станции "Беломорская", расположенной на перегоне между станциями "Ховрино" и "Речной вокзал". Таким образом, специалисты планируют завершить строительство станции раньше срока и открыть ее для пассажиров в конце 2018 года.

Отмечается, что временные неудобства коснутся около 500 человек - менее 0,1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. В вечерние часы москвичи смогут воспользоваться наземным городским транспортом.