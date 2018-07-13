Собор Василия Блаженного обошел "Лужники" по популярности у иностранных фанатов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Собор Василия Блаженного в Москве и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге пользуются среди иностранных туристов во время чемпионата мира по футболу большей популярностью, чем стадионы, на которых проводятся матчи первенства. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном картографическим сервисом MAPS.ME (входит в Mail.ru Group) на основе кликов иностранных пользователей приложения на объекты в нем.

Так, стадион "Лужники" в столице занимает второе место по популярности, а "Спартак" ("Открытие Арена") - 11 место среди московских достопримечательностей. Среди популярных мест для иностранных болельщиков также фигурируют Большой театр, станция метро "Воробьевы Горы", фан-зона на Воробьевых Горах, ГУМ, Московский Кремль и Мавзолей.

В свою очередь стадион в Санкт-Петербурге уступает Храму Спаса на Крови и занимает третью позицию. Кроме того, болельщиков также интересуют Казанский собор, Эрмитаж, фан-зона на Конюшенной площади, крейсер "Аврора" и ТРЦ "Галерея", свидетельствуют данные сервиса.

В других городах проведения чемпионата мира по футболу зарубежных туристов в первую очередь интересуют стадионы. На втором месте по популярности во всех городах расположились фан-зоны, за исключением Калининграда - здесь фан-зона уступает Кафедральному собору и занимает третью позицию.

При этом в компании не уточнили точное число пользователей, активность которых попала в исследование, а также период его проведения. Чемпионат проходит в 11 городах России с 14 июня и закончится финальным матчем 15 июля в Москве.

Рост интереса к букмекерам

По данным "Яндекса", наиболее популярными организациями во время чемпионата мира стали букмекерские конторы: пользователи мобильной версии "Яндекс.Карт" увеличили число запросов по их поиску практически в четрыре раза по сравнению с показателями до проведения футбольного турнира. При этом чаще всего букмекерские конторы искали во время матчей "Россия - Хорватия" и "Испания - Россия". Интерес к организациям данного типа больше всего проявился у жителей и гостей таких городов, как Нижний Новгород, Сочи и Самара. Сервис также не приводит абсолютных данных по исследованию.

По информации "Яндекса", пользователи также искали местоположение стадионов и автомобильных парковок. Доля запросов за период мая - июля 2018 года увеличилась в 2,5 и 2,3 раза соответственно.

"Под впечатлением от футбола в два раза больше пользователей "Яндекс.Карт" ходили покупать спортивную обувь и одежду и пить пиво в спорт-барах. Популярность обычных баров и магазинов пива тоже заметно выросла, на 68% и 53% соответственно", - добавляют в "Яндексе". В исследовании уточняется, что поиск баров пользовался наибольшей популярностью в Самаре (рост в 2,2 раза), Саранске (рост в 1,9 раза) и Калининграде (рост в 1,9 раза). При этом в Москве и Санкт-Петербурге рост запросов продемонстрировал увеличение на 41% и 23% соответственно.

Такси поехали в Парк Горького

Парк Горького в Москве стал наиболее популярным местом для поездок во время чемпионата, следует из статистики сервиса заказа такси "Ситимобил", который также не уточняет данные по количеству учтенных пользователей и периоде наблюдения. По данным компании, в парк направлялись около 6% всех пассажиров "Ситимобил". В то же время доля поездок в неофициальную зону для болельщиков на Никольской улице составила лишь 2%. "Мы думали, что лидировать будет Никольская улица как неофициальный символ чемпионата мира. Но оказалось, что Парк Горького больше привлекал туристов и москвичей", - указывают аналитики сервиса.

Согласно статистике, к середине июля рост заказов такси составил 61% по сравнению с данным за неделю до начала чемпионата. По мнению аналитиков, пик приезда болельщиков был 24 июня, когда число заказов из аэропортов выросло в 1,7 раза, а с вокзалов - в 1,8 раза.