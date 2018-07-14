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Участок Филевской линии метро Москвы между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли на выходные

Москва
14 июля, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В это время между станциями будут курсировать бесплатные автобусы с 5:00 утра до 2:00 ночи

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закрыли для пассажиров до понедельника в связи с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

"В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В период временных ограничений будут продолжены работы по прокладке коммуникаций под путями и обновлению путевой инфраструктуры, масштабные работы пройдут в пассажирской зоне западного вестибюля станции "Багратионовская", - сказали в пресс-службе.

Для удобства пассажиров на время закрытия участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения не превысит двух минут.

На временно закрытых станциях, а также на станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский сад" будут работать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут дополнительно информировать пассажиров о временных ограничениях на станциях Филевской линии, а также помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Для обеспечения безопасности на станциях метро "Киевская" и "Кунцевская" будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Это уже четвертое удлиненное технологическое "окно" на Филевской линии с начала текущего года. За 48 часов специалисты выполнят тот объем работ, на который без остановки движения понадобилось бы около месяца. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 16 июля, в 5:30 утра.

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