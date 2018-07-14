День московского транспорта отметят в столице ретро-выставкой и экстрим-шоу

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Ежегодный День московского транспорта отметят в столице в субботу гуляниями в парках, выставкой ретро-автомобилей и экстремальным шоу. Праздничные мероприятия состоятся на трех площадках: в Парке Победы, на ВДНХ и в "Сокольниках", каждая из которых будет отличаться своей тематикой, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта.

"Празднования продлятся в течение всего дня - с 12:00 до 18:00 - и будут интересны не только тем, кто работает в транспортной сфере, но и остальным горожанам. Москвичи и гости города смогут узнать тонкости работы московской транспортной системы, почувствовать романтику городского транспорта и насладиться зрелищными экстрим-шоу. Ожидается, что в разных мероприятиях примут участие до 100 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Одной из самых зрелищных точек праздника станет ВДНХ, где пройдут экстрим-шоу пилотажной группы "Каскад" столичного Управления ГИБДД и выставка новых и ретро моделей наземного транспорта. На площадке можно будет увидеть подвижной состав общественного транспорта, автомобили такси и каршеринга.

В Парке Победы будет работать фотовыставка "Транспорт глазами молодежи" и точка раздачи мороженого. Также пройдут танцевальные баттлы и уличные танцы на открытой площадке, праздничный концерт и квест "Помощник Москвы". Кроме того, будут организованы мобильная точка проката "Велобайка", площадка для велосипедистов, роллеров, костюмированный шоу-заезд на роликах, показательные велотриал-шоу.

На всех площадках в парках будут выступать артисты проекта "Музыка в метро", разместятся мастерские, где будут чеканить памятные монеты с логотипом праздника. В парке "Музеон", в "Сокольниках" и парке "Красная Пресня" пройдут фотовыставки на транспортную тематику.

Ранее в Центре организации дорожного движения ТАСС сообщили, что в связи с проведением мероприятия 14 июля будут перекрыты участки 1-го и 2-го Поперечного проездов и Продольного проезда. Проехать по ним нельзя будет с 00:00 14 июля до 23:00.

День московского транспорта - профессиональный праздник свыше 170 тыс. работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был приурочен к 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.