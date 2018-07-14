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Воздух в Москве 14 июля прогреется до 28 градусов

Москва
14 июля, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Местами возможен кратковременный дождь

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и до 28 градусов тепла ожидается в субботу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Переменная облачность. Местами кратковременный дождь", - говорится в сообщении.

Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 17-19 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу днем воздух может прогреться до 29 градусов, ночью температура составит от 14 до 19 градусов.

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