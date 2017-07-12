Малый бизнес подготовился к работе с онлайн-кассами

МОСКВА, 12 июля. /Кор. ТАСС Юлия Ермилова/. Предприниматели сферы розничной торговли с 1 июля 2017 года согласно 290-ФЗ (федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт") обязаны перейти со старых кассовых аппаратов на новые онлайн-кассы.

После 1 июля 2017 года запрещено работать на кассах старого поколения и необходимо в обязательном порядке регистрировать новые онлайн-кассы в налоговой службе.

По оценке Федеральной налоговой службы, зарегистрировано порядка 850 тыс. кассовых аппаратов нового образца, что составляет 75% от целевого объема данной продукции.

Ежедневно в режиме онлайн в налоговые службы поступает информация более чем о 70 млн. чеках.

Хороший уровень осведомленности

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, большинство предпринимателей достаточно хорошо осведомлены и подкованы в плане новых правил по использованию онлайн-касс в своей работе.

"Сейчас компании в основном уточняют технические моменты и задают вопросы по поводу ошибок, возникающих в ходе работы. В общей сложности за первую неделю работы магазинов по новым правилам, в АКИТ за разъяснениями обратилось порядка 10-15 компаний, что говорит о достаточно хорошем уровне общей осведомленности и отсутствии глобальных трудностей", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что по-прежнему порядка 10% владельцев интернет-магазинов еще не приобрели онлайн-кассы, но есть надежда, что к началу 2018 года их количество значительно уменьшится.

"Безусловно, на рынке останутся и "черные" игроки, которые не станут подчиняться закону и продолжат пробивать поддельные чеки и практиковать оплату путем перевода с карты на карту между физическими лицами", - пояснил глава АКИТ.

По его мнению, налоговая будет бороться с такими нарушителями с помощью серьезных для малого бизнеса штрафов - около 30 тыс. рублей.

Технические моменты

Основатель и генеральный директор компании "Эвотор" (прим. - производитель онлайн-касс) Андрей Романенко рассказал ТАСС, что основные вопросы, поступающие от представителей малого и среднего бизнеса, в основном касались технических моментов.

"Люди часто спрашивают про то, как зарегистрировать кассу по новому порядку и что такое оператор фискальных данных (прим. - юридическое лицо, осуществляющее прием, обработку, хранение и передачу электронных чеков в налоговые службы). Также переживают, что их оштрафуют, если пропадет интернет. На самом деле это не так, данные о пробитых чеках сохранятся и будут переданы при первом подключении", - пояснил Романенко.

Президент компании АТОЛ (прим. - IT-компания в области автоматизации, производитель онлайн-касс) Алексей Макаров согласен с Романенко и полагает, что малые и средние компании успешно перешли на новый порядок применения онлайн-касс, осталось только наладить технические моменты.

"Чаще всего задают следующие вопросы - как зарегистрировать онлайн-кассу, что считать моментом расчета с покупателем за покупку в интернете, когда именно нужно выдавать потребителю чек, как заключить договор с оператором фискальных данных", - отметил Макаров.

По его мнению, такие вопросы пользователей со временем пройдут уже после длительной эксплуатации новых онлайн-касс.

Стабильный рост подключений

Операторы фискальных данных полагают, что основной пик по покупке и регистрации онлайн-касс со стороны предпринимателей уже прошел и в дальнейшем ожидается стабильный рост новых подключений до сентября 2017 года.

"Мы прогнозируем, что к 1 сентября 2017 года будет завершен окончательный переход на работу по новому порядку среди тех, кто должен был перейти с первого июля", - сообщил директор по эксплуатации компании "Первый ОФД" Денис Заяшников.

В свою очередь, генеральный директор оператора фискальных данных "Платформа ОФД" Алексей Баров отметил, что до февраля 2017 года, как и ожидалось, были лишь разовые "боевые" подключения. Основная активность по регистрации онлайн-касс пришлась на апрель, май и июнь 2017 года.

"В связи с возможностью временного неприменения санкций в отношении тех, кто не успевает зарегистрировать новые онлайн-кассы, можно ожидать стабильный рост числа новых подключений до сентября, когда общее число действующих онлайн-касс скорее всего превысит цифру в 1,2 млн онлайн-касс" - , подчеркнул Баров.

Ранее глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных подразделений в рамках перехода на новые онлайн-кассы обеспечить возможность применения предпринимателями старых кассовых аппаратов без привлечения их к ответственности: в том случае, если они вовремя не получили заказанную онлайн-кассу или фискальный накопитель (память кассового аппарата) и в этой связи пока не могут работать по новым правилам.

"Старую кассу можно использовать как чекопечатающую машину - главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета", - отмечается в поручении.