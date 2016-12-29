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Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе Фрязино

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
29 декабря, 14:11 UTC+3
Четыре года назад предпринимательница Ирина Буцкова основала частный детский сад
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Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
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Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС
Фото о работе детского сада во Фрязино
© Анна Иванцова/ТАСС

Четыре года назад предпринимательница из Фрязино Ирина Буцкова основала частный детский сад. Первыми клиентами стали друзья и соседи. Благодаря мерам по поддержки для социально ориентированных предпринимателей новое предприятие получило скидку 50% на аренду помещения. 

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