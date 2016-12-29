Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе Фрязино

Четыре года назад предпринимательница из Фрязино Ирина Буцкова основала частный детский сад. Первыми клиентами стали друзья и соседи. Благодаря мерам по поддержки для социально ориентированных предпринимателей новое предприятие получило скидку 50% на аренду помещения.

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