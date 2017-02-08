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Фоторепортаж: предприниматель Алла Комиссарова открыла шоколадное ателье в Москве

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
8 февраля, 9:00 UTC+3
Основательница магазина: моя влюбленность в шоколад переросла в собственный бизнес
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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Основательница магазина: моя влюбленность в шоколад переросла в собственный бизнес

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