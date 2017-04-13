Фоторепортаж: предприниматель Александра Шафорост о производстве домашнего печенья

Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики

Народная обсерватория в Парке Горького в Москве открывается для гостей в День космонавтики 12 апреля, 0:50

Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"

Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых" 12 апреля, 7:40

Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ

Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛ 13 апреля, 3:33

Карьера топ-менеджера в крупных международных структурах, успешные сделки, возможность запускать глобальные многомиллионные проекты - у нынешнего предпринимателя Александры Шафорост всего этого было в избытке. Однако с рождением ребенка жизненные приоритеты сместились в сторону семьи.

Как дети влияют на формирование своего дела и почему в малом бизнесе быть мамой это плюс читайте здесь