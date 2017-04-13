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Фоторепортаж: предприниматель Александра Шафорост о производстве домашнего печенья

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
13 апреля, 13:00 UTC+3
Как рождение ребенка помогла запустить новый бизнес-проект
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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Карьера топ-менеджера в крупных международных структурах, успешные сделки, возможность запускать глобальные многомиллионные проекты - у нынешнего предпринимателя Александры Шафорост всего этого было в избытке. Однако с рождением ребенка жизненные приоритеты сместились в сторону семьи. 

Как дети влияют на формирование своего дела и почему в малом бизнесе быть мамой это плюс читайте здесь

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