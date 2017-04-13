Фоторепортаж: предприниматель Александра Шафорост о производстве домашнего печенья

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Карьера топ-менеджера в крупных международных структурах, успешные сделки, возможность запускать глобальные многомиллионные проекты - у нынешнего предпринимателя Александры Шафорост всего этого было в избытке. Однако с рождением ребенка жизненные приоритеты сместились в сторону семьи.
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