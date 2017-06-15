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Фоторепортаж: яхт-клуб на Москве-реке

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
15 июня, 12:30 UTC+3

О бизнесе, построенном на воде, вкусной кухне, дружбе с бобром и поэзии Шекспира

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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
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© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС
© Анна Иванцова/ТАСС

Несколько лет назад на Москве-реке открылся яхт-клуб River Club и тематический ресторан. Яхты пришвартовываются у причала в столичном районе Щукино, а посетители ресторана могут сделать романтичные фотографии на фоне старинного маяка.

Сложно ли открыть яхт-клуб в Москве, как найти удобную локацию для любого вида малого или среднего бизнеса читайте в репортаже.

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