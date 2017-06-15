Фоторепортаж: яхт-клуб на Москве-реке

Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России

Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России 12 июня, 22:32

При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы

При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы 14 июня, 8:45

Несколько лет назад на Москве-реке открылся яхт-клуб River Club и тематический ресторан. Яхты пришвартовываются у причала в столичном районе Щукино, а посетители ресторана могут сделать романтичные фотографии на фоне старинного маяка.

Сложно ли открыть яхт-клуб в Москве, как найти удобную локацию для любого вида малого или среднего бизнеса читайте в репортаже.