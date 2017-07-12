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Фоторепортаж: Новоалтайск - пример удачного развития бизнес-проектов

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
12 июля, 14:49 UTC+3

Моногород может стать территорией инвестицией

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Заместитель генерального директора предприятия "Алтайский букет" Светлана Котовщикова
Заместитель генерального директора предприятия "Алтайский букет" Светлана Котовщикова
Заместитель генерального директора предприятия "Алтайский букет" Светлана Котовщикова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Продукция предприятия "Алтайский букет"
Продукция предприятия "Алтайский букет"
Продукция предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Продукция предприятия "Алтайский букет"
Продукция предприятия "Алтайский букет"
Продукция предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
На производстве предприятия "Алтайский букет"
На производстве предприятия "Алтайский букет"
На производстве предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Алтайский мед
Алтайский мед
Алтайский мед
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владелец маслосырзавода Сергей Газукин
Владелец маслосырзавода Сергей Газукин
Владелец маслосырзавода Сергей Газукин
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Галина Шишлакова
Галина Шишлакова
Галина Шишлакова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Алтайские травы
Алтайские травы
Алтайские травы
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Галина Шишлакова
Галина Шишлакова
Галина Шишлакова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Глава Новоалтайска Сергей Мухортов
Глава Новоалтайска Сергей Мухортов
Глава Новоалтайска Сергей Мухортов
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Строительство завода в Новоалтайске
Строительство завода в Новоалтайске
Строительство завода в Новоалтайске
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Моногород Новоалтайск
Моногород Новоалтайск
Моногород Новоалтайск
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Моногород Новоалтайск
Моногород Новоалтайск
Моногород Новоалтайск
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Заместитель генерального директора предприятия "Алтайский букет" Светлана Котовщикова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Продукция предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Продукция предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
На производстве предприятия "Алтайский букет"
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Алтайский мед
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Владелец маслосырзавода Сергей Газукин
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Галина Шишлакова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Алтайские травы
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Галина Шишлакова
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Глава Новоалтайска Сергей Мухортов
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Строительство завода в Новоалтайске
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Моногород Новоалтайск
© ТАСС/Кирилл Кухмарь
Моногород Новоалтайск
© ТАСС/Кирилл Кухмарь

Корреспондент ТАСС побывал на разных предприятиях Новоалтайска, которые смогли привлечь инвестиции и получить льготные кредиты по программам поддержки предпринимательства

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