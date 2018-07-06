Малый бизнес и большое дело: косметологическая клиника Олеси Ходовой

Казалось бы, любой предприниматель, открывший свое маленькое дело, мечтает о крупном бизнесе с огромным офисом где-нибудь в "Сити", международными контрактами и выходом на IPO. На поверку оказывается, что это не так: у малого бизнеса распространен специфический подход к делу, естественный для вовлеченных в него людей и неожиданный для стороннего наблюдателя.

Одной из таких бизнес-леди можно назвать московского врача-косметолога Олесю Ходову, открывшую полтора года назад клинику "Х.О Лаборатория". Она, конечно, планирует расширение своего дела, но без строительства условных Нью-Васюков. И ее дело если и можно назвать бизнесом, то далеко не в первую очередь. И клиенты у нее – совсем не клиенты.