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Как предприниматель учит петь на Камчатке

Корпорация МСП Мультимедиа Фото
9 июля, 15:00 UTC+3

Мария Бароненко любит петь не только сама, но и учит других, как правильно это делать

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© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
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© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС
© Елена Верещака/ТАСС

Жительница Петропавловска-Камчатского Мария Бароненко занимается социальным предпринимательством. Она помогает правильно поставить голос всем желающим – от детей до пожилых. Расположившаяся в здании бывшей СТО студия академического и эстрадного вокала "AVIS" не рекламируется широко, но о ней знает почти каждый творческий человек столицы Камчатки.

Здесь найдется место любому творчеству, но базовым остается пение. Благодаря социальной направленности и энтузиазму Марии невысокая стоимость занятий позволяет заниматься любимым делом разным слоям населения. Тем более что здесь учат не только правильной постановке голоса, но решают проблемы социальной адаптации и даже улучшают состояние здоровья.​

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