Михаил Осеевский: продовольственное эмбарго стимулирует малый бизнес

Заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Михаил Осеевский рассказал в интервью корреспонденту ТАСС о том, как ограничение ввоза импортной продукции повлияло на развитие малого и среднего бизнеса, почему банкам выгодно зарабатывать на экспорте МСБ, а также о планах группы на 2017 год.

- ВТБ является вторым по величине активов банком страны и первым по размеру уставного капитала. Какую роль вы отводите малому и среднему бизнесу в своем портфеле?

В последние несколько лет есть положительный тренд в нашей стране: появление представителей МСП как вполне сформировавшегося класса потребителей банковских услуг

- Достаточно серьезную. Последние несколько лет есть положительный тренд в нашей стране - появление представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) как вполне сформировавшегося класса потребителей банковских услуг.

У ВТБ более 300 тыс. клиентов из сектора МСП, и мы намерены увеличивать их долю в своем кредитном портфеле.

- Насколько у вас вырос портфель кредитов МСБ за прошедший год?

- Несмотря на то что прошлый год с точки зрения экономической ситуации в стране был непростым для предпринимателей, тем не менее наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос в 2016 году на 17% по сравнению с 2015 годом. А вот уровень просроченной задолженности за прошедший год, наоборот, снизился до уровня 4,4%.

- Получается, что 2016 год был непростым для бизнеса, но сектор МСБ все равно развивался. Что же на это повлияло?

- Было достаточно много причин, послуживших толчком к развитию компаний из сферы малого и среднего предпринимательства. Это и новые программы господдержки, и увеличение количества льготных тендеров для малого бизнеса со стороны крупных закупщиков и госкомпаний, и однозначно российские контрсанкции, которые добавили энтузиазма бизнесменам из сектора МСБ.

Ограничение ввоза зарубежной продукции во многом повлияло на развитие целого ряда отраслей, которыми ранее владельцы небольших предприятий совершенно не интересовались

Ограничение ввоза зарубежной продукции во многом повлияло на развитие целого ряда отраслей, которыми ранее владельцы небольших предприятий совершенно не интересовались ввиду сильной конкуренции со стороны иностранных компаний.

- Какими отраслями в первую очередь заинтересовались предприниматели?

- Это совершенно разные отрасли. Но я бы обозначил в качестве интересного факта то, что первые две позиции занимают сельское хозяйство и переработка продукции - начиная от выращивания овощей и заканчивая переработкой сои, запуском молочных ферм или разведением рыбы.

Можно с уверенностью сказать, что импортозамещение в сегменте малого и среднего бизнеса в России действительно работает. Бизнесмены предпочитают активно инвестировать в основной капитал, мы видим это по нашим проектам.

- Вы затронули тему госпрограмм, которые позитивно влияют на развитие малого и среднего предпринимательства. Какие из них наиболее выгодны и интересны для вас с точки зрения кредитования малых и средних предприятий в России?

- Однозначно это программа льготного кредитования субъектов МСП - "Программа 6,5%". Она была анонсирована и запущена Корпорацией МСП (прим. ред. - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) в декабре 2015 года.

По данному проекту ВТБ является абсолютным лидером: каждые шесть из десяти кредитов по "Программе 6,5%" были выданы нашим банком. Только за 2016 год мы заключили 234 кредитных соглашения на общую сумму 37 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляла 158 млн рублей, а средняя процентная ставка равнялась 10,05% годовых.

- "Программа 6,5%" в вашем случае себя полностью оправдала?

- Безусловно. "Программа 6,5%" показала свою высокую эффективность именно потому, что она четко попала в свой целевой сегмент - малый и средний бизнес. Однако отмечу, что у нас программа больше имеет спрос в сегменте среднего бизнеса, а в малом бизнесе только в самой высокой его части, буквально на границе перехода в среднее предприятие.

- Вопрос с подвохом. Всем ли компаниям, которые получили льготный кредит в рамках "Программы 6,5%", удалось осуществить задуманное?

- К сожалению, не всем. Но, принимая решение о выдаче кредита, мы серьезно подходим к оценке финансового положения заемщика, к результатам деятельности компании и бизнес-плану. Чем крупнее бизнес, тем менее формальным должен быть подход. Могу сказать, что наш регламент проверки предприятий по "Программе 6,5%" точно такой же, как и для остальных клиентов из сектора МСБ.

- Расскажите про ваш подход к анализу заемщиков из сектора МСБ.

- К анализу заемщиков из сектора малого и среднего бизнеса мы относимся так же серьезно, как и к крупному бизнесу. Ведь кредита100-200 млн рублей - это достаточно ощутимые суммы, тут требуется серьезная комплексная проверка компании.

По сравнению с крупными предприятиями, у которых много мелких акционеров, небольшая компания, как правило, имеет одного или нескольких собственников. Поэтому для нас так важно познакомиться с клиентом лично.

Для нас так важно познакомиться с клиентом лично. Каждый топ-менеджер банка по сути является психологом

Каждый топ-менеджер банка, по сути, является психологом. Ему нужно поехать к владельцу предприятия и посмотреть, как там устроена организация труда, насколько широко используются современные технологии и какие принципы управления используются в компании. При работе с клиентом мы уделяем большое внимание готовности владельца поддерживать свое дело в тяжелые времена и его планам по дальнейшему развитию бизнеса.

В результате нам надо принять решение о будущем этого клиента, базируясь лишь на прошлых результатах деятельности его компании. От того, насколько многогранно и эффективно выстроена работа банка по проверке юридического лица, будет зависеть конечный финансовый результат обеих сторон. Это очень важно.

- А сколько времени в среднем уходит на проверку компании?

- Если это одно юридическое лицо, то на проверку уходит не больше месяца. Бывает так, что компания может иметь около 10-15 юридических лиц, тогда на проверку может быть затрачено существенно больше времени - около двух месяцев. Регистрация большого количества юрлиц очень распространена, например, в сфере розничной торговли.

- Будут ли в обозримом будущем снижаться ставки по общим кредитам для МСБ?

- Что касается общего снижения ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса, то на это влияют два фактора: основные макроэкономические показатели России, от которых зависит стратегия банка, и уровень ключевой ставки Центробанка. Если ключевая ставка ЦБ будет снижаться, то наши возможности по корректировке ставок для малых и средних предприятий будут расти.

Кстати, недавно ВТБ уже снижал ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на один процентный пункт. Размер конечной ставки составлял не менее 11,5% годовых и мог увеличиваться в зависимости от срока, размера кредитного лимита и набора используемых банковских услуг. При этом комиссия за предоставление кредитных средств не взималась.

- Ранее Корпорация МСП почти в пять раз снизила размер своей комиссии в рамках "Программы 6,5%" за предоставление уполномоченным банкам поручительств перед ЦБ. Планирует ли ВТБ так же симметрично снизить конечную ставку в рамках данной программы?

- Мы уже это делаем. У нас есть кредиты по данной программе с предельной ставкой под 8% годовых. Но здесь мы смотрим индивидуально на каждого клиента. Например, если компания ориентирована на экспорт и у нее есть выручка за рубежом, то мы можем существенно понизить процентную ставку, так как заработаем на других банковских услугах.

- Если говорить об экспортно ориентированных компаниях, какие сферы являются наиболее перспективными?

- Из трендов нескольких последних лет я бы выделил фармацевтику и IT-сферу. Они будут актуальны и в 2017 году. Мы активно работаем с фармацевтическим рынком и видим, насколько быстро он растет. В последнее время отечественные компании наращивают мощный потенциал в области производства лекарственных средств.

Из трендов последних нескольких лет я бы выделил фармацевтику и IT-сферу. Они будут актуальны и в 2017 году

ВТБ поддерживает исследования, которые проводятся с целью создания медикаментов для лечения редких заболеваний. К сожалению, люди всегда будут болеть и умирать. Но если отечественным компаниям удастся победить в мировой гонке фармкомпаний по разработке новых оригинальных лекарств, то это существенно улучшит нашу экономику и, главное, качество жизни.

Поэтому мы стараемся помогать нашим клиентам занимать лидирующие позиции в этой сфере на зарубежных рынках, в особенности в странах СНГ (прим. ред. - Содружество Независимых Государств).

- Как ВТБ содействует экспорту российского малого и среднего бизнеса?

- Основными потребителями медикаментов в зарубежных странах, прежде всего в странах СНГ, где особенно востребована российская продукция в этом сегменте, являются государственные организации.

Многие отечественные компании, ориентированные на экспорт, принимают участие в международных тендерах на право поставлять лекарственные средства. Для участия им требуется предоставление банковской гарантии.

ВТБ прекрасно знает особенности национального законодательства и эффективного использования определенного набора банковских инструментов в конкретной стране благодаря своей широкой международной сети. Таким образом, мы можем предложить нашим клиентам быстрый и эффективный сервис в чужой стране, а когда дело касается госзакупок, то скорость предоставления поручительства от банка является решающим преимуществом.

- Какие планы у ВТБ в отношении малого и среднего бизнеса на 2017 год?

- Наш банк продолжит кредитование предпринимателей по "Программе 6,5%". Спрос у бизнеса на нее очень большой, и уже сейчас поступает много заявок от владельцев малых и средних компаний. Но для этого нужно увеличить лимит на банк по программе на 2017 год. Пока мы ведем переговоры с нашими коллегами из Корпорации МСП.

Думаю, что сможем повторить результаты 2016 года, удержать позиции лидера и выдать кредитов субъектам МСП на сумму не менее 30 млрд рублей. Также в этом году мы намерены увеличить свою долю по общему кредитованию малого и среднего бизнеса на 16%, что в два раза больше, чем прогнозируется по росту общего объема кредитного портфеля МСБ у российских банков.

Кроме того, поддержка экспортной деятельности предприятий малого и среднего бизнеса будет являться приоритетом для ВТБ в 2017 году. Пока вклад малого и среднего предпринимательства небольшой, но он есть и постепенно увеличивается. В силу объективных причин движение крупного бизнеса на международном рынке заметнее, но не стоит забывать, что мы пока еще в большей степени страна с сырьевой экономикой.

Как я сказал ранее, есть положительные изменения в сельском хозяйстве, в котором активно участвует средний бизнес. По прогнозам, только за 2016 год объем выручки за экспорт сельскохозяйственной продукции России должен составить порядка $16,9 млрд, что почти на $2 млрд больше, чем выручка от продажи за рубеж вооружений. Думаю, в этом есть заслуга владельцев сельскохозяйственных компаний из сектора МСП.

- На ваш взгляд, владельцы каких компаний сектора МСБ столкнутся со сложностями в 2017 году?

- Более 50% компаний, работающих в секторе МСБ, - это торговля, сервис и общественное питание. Думаю, что у собственников этих предприятий будут определенные сложности, связанные с развитием бизнеса, в 2017 году. Сегодня население стало больше контролировать свои траты. Соответственно, расходы компаний на содержание и зарплату в данных сферах увеличились, а доходы снизились. Больше всего денег поубавилось в таких сферах, как автобизнес и продажа ювелирных изделий, мебели, одежды и обуви. Сейчас сложно сказать, что будет с этим сегментом дальше. Но бизнес - это творчество, а у творчества нет границ.

Беседовала Юлия Ермилова