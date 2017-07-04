Наталья Сергунина: работа с бизнесом - это улица с двусторонним движением

- Программа реновации не только меняет облик Москвы, но и затрагивает интересы малого бизнеса. Предприниматели, которые имеют свои точки на первых этажах пятиэтажек, опасаются, что власть не учтет их интересы. Как вы можете это прокомментировать?

- Очень много разной информации было на эту тему. По данным Росреестра, в домах, которые могут быть включены в программу реновации, расположено около 2 тыс. нежилых помещений. При этом приблизительно 1,5 тыс. помещений находятся в собственности физических и юридических лиц, из них 460 принадлежат 246 представителям малого предпринимательства. Есть еще 417 нежилых помещений, которые принадлежат городу и сданы в аренду, - в них работают 252 компании из малого бизнеса.

- И какое общее количество малых компаний получается?

- Таким образом, получается, что помещения в пятиэтажках используют около 500 представителей малого бизнеса. Масштаб проблемы не слишком велик, чтобы мы не смогли найти решение по каждому конкретному случаю, учитывая сроки реализации программы - 10-15 лет. Как не раз говорил мэр, никаких принудительных мер предприниматься не будет - исключительно по согласованию обеих сторон.

- Но в принятом Госдумой законе говорится все же об изъятии имущества для госнужд.

- Да, но при этом предусмотрено предварительное и равноценное возмещение собственникам. Причем компенсация будет включать в том числе упущенную выгоду. Мы собираемся учитывать все: расположен ли дом на первой линии, его близость к метро, отдельный вход в помещение, цокольный или первый этаж и даже стоимость ремонта или оборудования, если его невозможно перевезти в новое помещение.

- Получается, что оценка каждого нежилого помещения в пятиэтажке, подлежащей сносу, будет проводиться индивидуально?

- Безусловно. Есть правила проведения индивидуальной рыночной оценки, которые включают в себя доходный метод, затратный метод, сравнительный метод. Учитывается огромное количество нюансов. Кроме того, повторюсь, принимается во внимание и упущенная выгода. К примеру, можно посчитать, какая прибыль у предприятия была ранее и сколько оно могло бы заработать, оставаясь на прежнем месте в ближайший период времени.

- Таким образом, столичные власти в рамках реновации готовы максимально идти навстречу местному бизнесу?

- Мы постараемся учесть все моменты, связанные с малым бизнесом, при реализации программы реновации. Однако все предусмотреть невозможно - это жизнь, и она гораздо шире, чем можно себе представить. У нас есть Штаб по защите бизнеса. Там работает горячая линия, на которую можно позвонить, чтобы затем в индивидуальном порядке решить свой вопрос.

- Правительство Москвы в 2015 году утвердило антикризисный план для нейтрализации негативных последствий экономики прошлого года. Как вы оцениваете его эффективность в нынешних реалиях?

Получилась дорога с двусторонним движением: мы слышали бизнесменов, а они давали нам обратную связь по совместной работе

- Антикризисный план позволил городу мобилизоваться. Во-первых, мы его разрабатывали с учетом предложений, поступивших от предпринимателей. Во-вторых, план позволил создать подробную дорожную карту, которая впоследствии трансформировалась в системную работу с бизнесом. Получилась дорога с двусторонним движением: мы слышали бизнесменов, а они давали нам обратную связь по совместной работе.

- А как план повлиял на экономику города?

- Москва первой из регионов вошла в экономический кризис в 2014 году, первой столкнулась с выпадением доходов от нефтегазовой отрасли: ее доля с докризисных 17% уменьшилась до 2%. И первой в середине 2016 года Москва вышла из кризиса - за счет оптимизации расходов и мобилизации доходов. Сейчас положительный тренд развивается. Это касается практически всех областей: доходной части бюджета города, инвестиционных процессов, промышленности, доходов населения.

- Кстати, бюджет у Москвы профицитный?

- Да, бюджет столицы профицитный: доходы города значительно превышают его расходы. Общий объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 1,7 трлн рублей - это вдвое больше, чем в 2011 году. Москва сейчас главный российский центр привлечения инвестиций - около 12% всех инвестиций России идут в столицу. После сложного 2015 года начали расти зарплаты - как номинальные, так и реальные, с поправкой на инфляцию. При этом наибольший рост наблюдается в лидирующих отраслях: IT-индустрии, обрабатывающей промышленности, связи.

- В этом году Москва вошла в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата, поднявшись на семь позиций. Как вы можете прокомментировать такой стремительный взлет?

- Хочу отметить, что нам приятно получить такую высокую оценку. Но, как вы понимаете, это результат долгой и упорной работы всего московского правительства. Кроме того, была проведена работа над ошибками по итогам прошлого рейтинга, где мы заняли 10-е место.

- На ваш взгляд, почему не удалось занять первое место?

- Прежде всего это связано с тем, что московские предприниматели имеют завышенные ожидания по комфортности условий в части взаимоотношений с властью. Они сравнивают бизнес-климат не с другими российскими регионами, а с мировыми городами: Лондоном, Парижем, Нью-Йорком. Поэтому третье место - это значительное достижение. Нам действительно удалось создать комфортную среду для ведения бизнеса в городе.

- Как считаете, удастся ли превзойти ожидания бизнеса в следующем году?

- Принимая решение о льготировании кого-то, ты понимаешь, что соответствующую льготу человек получит через какое-то время - не сейчас. Любая реформа, в том числе и в отношении улучшения среды для работы предпринимателей, требует времени.

Поэтому надеемся, что изменения 2017 года серьезно улучшат наши ключевые показатели в следующем рейтинге состояния инвестиционного климата. К примеру, на недавнем майском форуме "Бизнес-весна" мэр Москвы заявил о том, что около 50% затрат предприятий на технологическое присоединение промышленных объектов будут субсидироваться. На мой взгляд, это хорошее подспорье. Мы стараемся не только убирать административные барьеры, но и снижать расходы для бизнеса.

- Москва является бесспорным лидером в отношении закупок. Каким образом контролируются закупки столичных госучреждений?

- У нас в городе создана эффективная система фильтров для любых закупок, которые проходят по двум федеральным законам: 223-ФЗ (прим. - "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") и 44-ФЗ (прим. - "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

- А что включает в себя данная система?

- Она включает в себя алгоритм поэтапного разрешения размещения заказа. Сначала межведомственная рабочая группа оценивает необходимость приобретения того или иного товара, работы или услуги для соответствующего госзаказчика. А далее уже отслеживается обоснованность цены и соблюдение процедур действующего законодательства.

- Контролируются даже самые маленькие закупки, к примеру до 100 тыс. рублей?

- Да, конечно. Базово у нас контролируются все закупки, от нуля - ни одной копейки в городе не проходит без проведения контрольных процедур. Просто целесообразность проведения различного объема контрольных процедур зависит от суммы - то есть чем больше сумма, тем сложнее выстроен контроль. Проводятся различные экспертизы: ценовая, экспертиза документации, межведомственное согласование и многое другое.

- Как часто среди московских тендеров встречается прямая закупка у единственного поставщика? К слову, на такой вид процедуры часто жалуются предприниматели, считая такой конкурс заведомо подложным.

У нас контролируются все закупки, от нуля - ни одной копейки в городе не проходит без проведения контрольных процедур

- Закупка у единственного поставщика не означает, что она незаконна: бывают случаи, когда не пришли другие потенциальные участники торгов и остался только один. Мы такие виды закупок серьезно проверяем и не даем осуществлять, если нет обоснования со стороны заказчика. Москва является лидером по наименьшему количеству прямых закупок у единственного поставщика: около 10% в 2016 году.

- Как удалось добиться таких результатов?

- У нас создана специальная площадка - институт приглашения производителей и тех, кто обладает правом первой руки (прим. - у кого есть прямые договоры на поставку того или иного изделия/продукции). На регулярной основе мы опрашиваем потенциальных участников тендера: есть ли какие-то замечания по самой конкурсной документации, в особенности по техническим характеристикам.

Кроме того, нас интересует, что мешает предпринимателю принять участие в той или иной закупке. По сути, данная площадка выполняет несколько функций: извещает предпринимателей о готовящихся конкурсах, получает обратную связь и проверяет закупки на предмет несоответствий. Добавлю, что любая московская закупка у одного поставщика сразу попадает к нам на контроль - в Главное контрольное управление Москвы.

- С 2018 года прямые закупки по спецторгам для малого и среднего бизнеса будут увеличены на 5%, то есть составят уже 15%. На ваш взгляд, способны ли маленькие компании выполнять высокотехнологичные контракты, а не просто поставлять бутилированную воду или скрепки?

- На самом деле это большое заблуждение - что в настоящее время малые и средние компании выполняют контракты только на поставку воды или канцелярских товаров. Со стороны правительства Москвы ежегодный объем закупок у малого и среднего бизнеса составляет около 200 млрд рублей. Честное слово, мы на эту сумму скрепок не накупим и воды не выпьем.

Cо стороны правительства Москвы ежегодный объем закупки у малого и среднего бизнеса составляет порядка 200 млрд рублей. Честное слово, мы на эту сумму скрепок не накупим и воды не выпьем

- А сколько всего в Москве малых и средних компаний и в каких сферах они наиболее развиты?

- Всего в столице зарегистрировано около 800 тыс. малых и средних компаний - это 13% от общего количества организаций сектора МСП в России. Отмечу, что наши предприниматели выиграли и обеспечили 42%-ную долю закупок крупнейших госзаказчиков у субъектов МСП по России в 2016 году. Общий объем этих закупок составил 1,5 трлн рублей. Если говорить о сферах, где наиболее развит столичный сектор МСБ, - это торговля, бытовые услуги и IT.

- Каков суммарный прирост по закупкам для малого и среднего бизнеса в городе за год?

- Прирост составил около 7%. Думаю, что до конца года мы выйдем на показатель в 250 млрд рублей - только по конкурсам правительства Москвы.

- Как вы оцениваете работу Корпорации МСП, которая была создана специально для поддержки малого бизнеса в России?

- Создание такой корпорации в конце 2015 года было крайне необходимо. Она помогла малым и средним компаниям справиться с негативными последствиями валютного кризиса. Глава Корпорации МСП (прим. - малого и среднего предпринимательства) Александр Браверман приложил много усилий, чтобы внедрить различные инструменты поддержки для предпринимателей и объединить их в систему единого окна.

В итоге у нас появился электронный сервис для оказания помощи предпринимателям - "Бизнес-навигатор МСП". На этой электронной площадке можно протестировать различные виды бизнеса по выбранной локации, скачать бизнес-план для кредита и ознакомиться практически со всей информацией, касающейся правовой, консультационной и финансовой поддержки малого бизнеса.

- Вы сотрудничаете с этой корпорацией?

- Да, конечно. Между правительством Москвы и Корпорацией МСП заключено соглашение о взаимодействии. Сейчас мы занимаемся синхронизацией информационной базы столичных ресурсов для предпринимателей с "Бизнес-навигатором МСП" и стремимся популяризовать его среди предпринимателей. Помимо этого, проводим совместные обучающие семинары по программам Корпорации МСП, во всех московских центрах услуг для бизнеса оказываем ее услуги, в том числе предоставляем информацию организациям для участия в госзакупках.

- В каких сферах с точки зрения экспорта Москва видит наиболее высокий потенциал среди малого и среднего бизнеса?

- В первую очередь город заинтересован в стимулировании экспорта среди высокотехнологичных малых и средних предприятий - это выгодно с точки зрения себестоимости продукта. Неслучайно высокие темпы роста экспорта в 2016 году продемонстрировал сектор научных исследований и разработок - его экспортные объемы выросли на 35,9%.

А вообще столичный бизнес развивается, не спрашивая нас. Иногда мы с удивлением узнаем, к примеру, что московская косметика успешно продается в Европе. Примеров много. Бизнес сам найдет где развиваться, главное - предоставить ему все условия для роста.

- Например?

- Например, дать возможность представлять свою продукцию на международных выставках, обучить работе с иностранными партнерами и помочь выйти на зарубежные рынки. В городе действует программа поддержки выставочной деятельности "Сделано в Москве". Кроме того, мы достаточно плотно работаем по этому направлению с Российским экспортным центром, стараемся систематизировать нашу работу, чтобы снять барьеры, которые мешают московским компаниям поставлять свою продукцию в другие страны.

Беседовала Юлия Ермилова