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"Заморозка" соцвзносов на 2018 г. для предпринимателей будет иметь положительный эффект

Корпорация МСП Комментарии
13 апреля, 16:01 UTC+3
Министерство экономического развития РФ предложило зафиксировать условия уплаты социальных взносов во внебюджетные фонды на 2018 год для самозанятых плательщиков
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Предложение со стороны Министерства экономического развития РФ (МЭР) по фиксации условий уплаты социальных взносов во внебюджетные фонды на 2018 год для самозанятых плательщиков, к которым также относятся индивидуальные предприниматели, будет иметь положительный эффект. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Если рассматривать предложения Минэкономразвития зафиксировать размер МРОТ для уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов и менять его постановлением Правительства РФ, то мы его полностью поддерживаем. Во-первых, нагрузка на них какое-то время останется неизменной, во-вторых, условия будут меняться не так часто и в зависимости от экономических показателей. Считаем, что такие изменения в Налоговом кодексе РФ будут иметь положительный эффект", - подчеркнул Катырин.

Также, по его словам, сегодня индивидуальные предприниматели рассчитывают размер страховых взносов за себя в зависимости от величины МРОТ по определенной в Налоговом кодексе РФ формуле. В целом эта льготная ставка установлена для них уже давно и серьезных претензий по уплате страховых взносов у предпринимателей нет. Вместе с тем, нагрузка с учетом роста размера МРОТ на индивидуальных предпринимателей хоть и несущественно (примерно на 4%), но возрастет. Для некоторых предпринимателей, у кого "каждая копейка на счету", ежегодное повышение фискальной нагрузки может послужить основанием ухода "в тень".

Ранее, МЭР предложил внести ряд поправок в Налоговый кодекс, в рамках которых, предлагает заморозить условия уплаты социальных взносов во внебюджетные фонды на 2018 год для самозанятых плательщиков - индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов. В поправках министерства предлагается зафиксировать величину облагаемой базы в размере ежемесячного дохода, равного минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на 2017 год в размере 7,5 тыс. рублей.

Согласно налоговому кодексу, величина МРОТ используется для расчетов страховых взносов на обязательное социальное страхование, уплачиваемых самозанятыми плательщиками за себя (индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты). В соответствии с Трудовым кодексом России МРОТ не должен быть меньше уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. С 1 июля 2017 года МРОТ вырастет до 7,8 тыс. рублей.

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