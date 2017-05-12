Стоимость лицензии на алкоголь для малых компаний может снизиться до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Стоимость покупки лицензии на алкоголь для малых и средних компаний может снизиться до 20 тыс. рублей в год за один магазин. Об этом ТАСС сообщил глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Мы попросили Министерство промышленности и торговли РФ снизить стоимость покупки лицензии на алкоголь для малых предприятий до 20 тыс. рублей за один магазин. Это существенно понизит цену "входного билета" для владельцев небольшого бизнеса и позволит им развиваться", - сказал он.

Также, по его словам, сейчас стоимость лицензии на алкоголь является единой для крупных и малых торговых сетей и составляет 65 тыс. рублей в год. Кроме того, сегодня размер госпошлины на получение или продление алкогольной лицензии не зависит от количества магазинов, которыми управляет один владелец.

Ранее, Минпромторг предложил взимать пошлину за каждый отдельный магазин. При этом для Москвы и Петербурга ее размер предлагается оставить на уровне 65 тыс. рублей в год. Для других регионов, включая город федерального значения Севастополь, пошлина должна быть снижена до 26 тыс. рублей, а для малых населенных пунктов и сельской местности - до 3,5 тыс. рублей.