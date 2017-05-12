Стоимость лицензии на алкоголь для малых компаний может снизиться до 20 тыс. рублей

Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Стоимость покупки лицензии на алкоголь для малых и средних компаний может снизиться до 20 тыс. рублей в год за один магазин. Об этом ТАСС сообщил глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
"Мы попросили Министерство промышленности и торговли РФ снизить стоимость покупки лицензии на алкоголь для малых предприятий до 20 тыс. рублей за один магазин. Это существенно понизит цену "входного билета" для владельцев небольшого бизнеса и позволит им развиваться", - сказал он.
Также, по его словам, сейчас стоимость лицензии на алкоголь является единой для крупных и малых торговых сетей и составляет 65 тыс. рублей в год. Кроме того, сегодня размер госпошлины на получение или продление алкогольной лицензии не зависит от количества магазинов, которыми управляет один владелец.
Ранее, Минпромторг предложил взимать пошлину за каждый отдельный магазин. При этом для Москвы и Петербурга ее размер предлагается оставить на уровне 65 тыс. рублей в год. Для других регионов, включая город федерального значения Севастополь, пошлина должна быть снижена до 26 тыс. рублей, а для малых населенных пунктов и сельской местности - до 3,5 тыс. рублей.