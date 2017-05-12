Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБ

Корпорация МСП Комментарии
12 мая, 18:17 UTC+3

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов

©  Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов считает, что на сегодняшний день прослеживается дальнейшая тенденция к росту числа компаний отечественного малого и среднего бизнеса. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Сейчас тенденция к этому явно прослеживается. Так, например, постепенно происходит индустриализация национальной экономики, и субъекты МСП активно встраиваются в этот процесс. В целом для увеличения доли малого бизнеса в российской экономике необходимы не только меры финансовой поддержки со стороны государства, но и создание новой парадигмы сотрудничества государства и частного бизнеса, направленной на развитие по приоритетным направлениям", - подчеркнул он.

Также, по его словам, обеспечить масштабный и быстрый рост доли малого бизнеса в ВВП при прочих равных возможно при соответствующем экономическом росте всей национальной экономики, когда открываются или создаются новые рынки (как внутренние, так и внешние), где субъекты МСП смогут оперативно занять свою нишу.

Выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
10
Владелица салона цветов: предприниматели, как цветы – живут по принципу "здесь и сейчас"
18
Соосновательница салона со слепыми массажистами: бизнесу нужно доверие сотрудников
Фото о работе детского сада во Фрязино
27
Фоторепортаж: работа частного детского сада в городе Фрязино
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
2
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
3
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
4
Сбербанк разрешил перевыпускать карты в любом отделении по всей стране
5
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
6
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама