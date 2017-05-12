Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБ

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов считает, что на сегодняшний день прослеживается дальнейшая тенденция к росту числа компаний отечественного малого и среднего бизнеса. Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.
"Сейчас тенденция к этому явно прослеживается. Так, например, постепенно происходит индустриализация национальной экономики, и субъекты МСП активно встраиваются в этот процесс. В целом для увеличения доли малого бизнеса в российской экономике необходимы не только меры финансовой поддержки со стороны государства, но и создание новой парадигмы сотрудничества государства и частного бизнеса, направленной на развитие по приоритетным направлениям", - подчеркнул он.
Также, по его словам, обеспечить масштабный и быстрый рост доли малого бизнеса в ВВП при прочих равных возможно при соответствующем экономическом росте всей национальной экономики, когда открываются или создаются новые рынки (как внутренние, так и внешние), где субъекты МСП смогут оперативно занять свою нишу.
Выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2016 году, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что доля малых предприятий в российской экономики должна вырасти до 50%, в настоящее время она составляет менее 20%.