Браверман: социальное предпринимательство может быть включено в "Программу 6,5%"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) может включить в программу льготного кредитования субъектов МСП "6,5%" социальное предпринимательство, если этот статус будет закреплен на законодательном уровне. Об этом заявил в четверг в рамках II Форума социальных инноваций регионов глава Корпорации МСП Александр Браверман.

Ранее Министерство экономического развития, Торгово-промышленная палата и общественная организация по поддержке малого и среднего бизнеса "Опора России" отмечали необходимость создания дорожной карты и подготовки законопроекта о социальном предпринимательстве, который предполагает закрепление соответствующего статуса.

"Главное, чтобы законодательные органы определили термин социального предпринимательства и какие сферы туда входят. После этого можно поставить вопрос о включении этих сфер в программу льготного кредитования", - сказал глава корпорации.

По его словам, сегодня кредитная программа "Шесть с половиной" ограничена десятью направлениями, которые включают в себя реальный сектор экономики - высокие технологии, сельское хозяйство, промышленность и так далее.

Программа "6,5%" ("Шесть с половиной") была создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 для льготного кредитования субъектов МСП. Названа она так, потому что кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования малого и среднего бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию-заемщику. Маржа банков для выдачи кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 п. п., среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта. Корпорация МСП добавляет 0,1 п. п. за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

8-9 июня 2017 года в подмосковном Красногорске проходит Второй Форум социальных инноваций регионов, который выступает площадкой для презентации лучшего опыта социальной работы. Цель форума - оказать содействие развитию социальной платформы в России и улучшению качества жизни различных категорий населения в стране. Первый раз форум прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов России, среди которых были представители госструктур , бизнеса, общественных объединений и некоммерческих организаций.