"Опора России" предлагает освободить от онлайн-касс предпринимателей, имеющих патент

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что от обязательного использования новых онлайн-касс необходимо освободить индивидуальных предпринимателей, покупающих патент. Об этом он сообщил ТАСС.

С 1 июля 2017 года российские компании и индивидуальные предприниматели (ИП), реализующие свой бизнес в торговле, должны применять онлайн-кассы согласно 290-ФЗ (федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"). Однако есть исключения, предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения (ПСН) и по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), могут перейти на новые кассовые кассовые аппараты с 1 июля 2018 года.

"Я считаю, что от онлайн-касс стоит освободить предпринимателей, работающих по патентной системе. По сути, покупая патент индивидуального предпринимателя, у тебя нет необходимости появляться в налоговой: ни деклараций, ни налогов, одни лишь страховые взносы. Не стоит отягощать эту систему обязательной покупкой новых кассовых аппаратов", - сказал он.

Также, по его словам, сейчас "Опора России" решает вопрос о принятии закона о налоговом вычете за новые онлайн-кассы для ИП, работающих по системе ЕНВД.

"Закон пока еще не принят, думаю его одобрят осенью. А вообще мы хотим предложить сделать такой вычет не только для ИП, работающих по ЕНВД, но и для юридических лиц", - подчеркнул Калинин.