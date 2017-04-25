На tass.ru пройдет онлайн-конференция по теме реализации программы "Инвестиционный лифт"

На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорации МСП) на тему реализации программы "Инвестиционный лифт".

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 25 апреля по 3 мая, ответы будут опубликованы 15 мая.

В онлайн-конференции примут участие:



1. Константин Зубанов – директор Российского фонда прямых инвестиций,

2. Максим Любомудров – заместитель генерального директора Корпорации МСП,

3. Борис Игошин – директор по организации поддержки некрупных экспортеров Российского экспортного центра,

4. Михаил Макаров – заместитель директора Фонда развития промышленности.

Инвестиционный лифт – программа, нацеленная на оказание поддержки компаниям и инвестиционным проектам. Программа запущена в апреле 2016 года для поддержки перспективных высокотехнологичных проектов отечественных предприятий. В рамках программы организовано взаимодействие Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (КМСП), Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Фонда развития промышленности (ФРП) и Российского экспортного центра (РЭЦ) для оказание финансовой и нефинансовой поддержки участникам программы.

В ходе онлайн-конференции с представители малого и среднего бизнеса смогут узнать об условиях участия в программе, критериях отбора проектов, а также первых итогах ее реализации.