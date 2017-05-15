Онлайн-конференция на тему реализации программы "Инвестиционный лифт"

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и информационное агентство ТАСС провели совместную онлайн-конференцию на тему на тему реализации программы"Инвестиционный лифт".

На вопросы предпринимателей ответил заместитель директора Фонда развития промышленности Михаил Макаров

1. Мы поставляем трубы для ведущих компаний топливно-энергетического комплекса. Нам нужно новое оборудование, можем ли мы получить льготный заем на лизинг у вашего фонда? (Александр Ливщиц)

- Фонд развития промышленности принимает участие в софинансировании проектов, направленных на производство комплектующих и оборудования для ТЭК, ограничений по сфере деятельности тут нет. Вы можете претендовать на заём. Если же говорить про конкретные условия, то у ФРП действует специальная программа "Лизинговые проекты" [http://frprf.ru/lizing/], предполагающая предоставление займов от 5 до 500 млн рублей сроком до 5 лет по ставке 1% годовых. Средства займа могут покрыть до 27% авансового платежа при приобретении производственного оборудования взятого в лизинг, минимальный бюджет проекта должен составлять 20 млн рублей.

Таким образом, если предприятие, например, хочет приобрести оборудование на 100 млн рублей, а первоначальный взнос составляет 30%, то 27 млн рублей может выделить ФРП в качестве займа, а самому предприятию потребуется потратить на первоначальный взнос лишь 3 млн рублей из собственных средств.

Программа направлена на поддержку технологического перевооружения и (или) модернизацию основных производственных фондов российских предприятий и реализуется при участии уполномоченных лизинговых компаний [http://frprf.ru/download/kontakty-dlya-podachi-zayavok-po-lizingovoy-programme-frp-i-perechen-upolnomochennykh-lizingovykh-ko.pdf] и уполномоченных банков [http://frprf.ru/download/perechen-upolnomochennykh-bankov.pdf], с перечнем которых вы можете ознакомиться на сайте ФРП.

2. Наша компания работает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. У нас уже есть один завод на собственной территории. Можем ли мы получить льготный заем от ФРП на строительство второго завода, если располагаем 50% от бюджета проекта? (Аркадий Александрович, Обнинск)

- Заемные средства Фонда, независимо от отраслевого направления предприятия, нельзя использовать на строительство или капитальный ремонт зданий и сооружений, приобретение недвижимости, проведение научно-исследовательских работ, рефинансирование заемных средств и уплату процентов по привлеченных кредитам, а также на производство продукции военного назначения.

Есть вероятность, что ваш проект подпадает сразу под два ограничения – строительство зданий и производство продукции военного назначения.

Однако тут важно понимать, что собственные 50% предприятие может использовать на строительство и реконструкцию заводских зданий, а заём ФРП пустить, например, на приобретение оборудования.

Комментируя запрет на софинансирование производства продукции военного назначения, следует добавить, что если ваш проект предполагает выпуск продукции гражданского назначения, то такой проект может получить заем, даже если предприятие работает в ОПК. Для этого необходимо подать заявку на заем, зарегистрировавшись в Личном кабинете на сайте ФРП [ http://frprf.ru/ ].

К слову, ФРП также не предоставляет займы предприятиям, занятым в добыче полезных ископаемых, нефтепереработке, сельхозпроизводстве, водоснабжении, водоотведении, издательском деле, производстве ядерного топлива, табачных изделий, пищевых продуктов и напитков.

3. Планируете ли Вы в обозримом будущем расширить критерии отбора проектов в рамках механизма "Инвестиционный лифт"? (Алексей)

- Пока изменений не планируется, поскольку буквально в марте 2016 года были приняты новые стандарты ФРП, которые существенно изменили условия предоставления займов.

Новые стандарты снимают ограничение на сумму, которую заявитель может потратить на приобретение оборудования. Ранее она не должна была превышать 80% от суммы займа [http://frprf.ru/zaymy/proekty-razvitiya/]. Практика показала, что основная доля средств от займов ФРП направляется на приобретение производственного оборудования. Большинству заявителей нужны недорогие кредиты именно на оборудование, а остальные расходы они готовы оплачивать самостоятельно или привлекать средства из других источников.

Кроме того, ФРП повысил максимальную сумму займа с 300 до 500 млн рублей. Реальные потребности даже средних промышленных компаний зачастую превышают 300 млн рублей, поэтому Фонд повысил лимит. Для софинансирования относительно небольших проектов создаются региональные фонды [http://frprf.ru/zaymy/regiony/] развития промышленности по всей стране.

4. Можно ли получить заем без обеспечения проекта со стороны заявителя, если у компании хороший экспортный потенциал и оборот? (Марианна Могилевская, Санкт-Петербург)

- Нет, обеспечение требуется всегда, ФРП получает средства для выдачи займов из федерального бюджета, поэтому мы должны быть уверены в 100% возврате, впрочем, Фонд предлагает различные варианты обеспечения, а не только оборудование или недвижимость. Все варианты перечислять не буду, скажу самое основное: это различные гарантии и поручительства (кредитных организаций, корпораций МСП, юридических лиц и т. д.), это залоги – драгоценные металлы и акции.

Кроме того, есть так называемое "дополнительное обеспечение", которое не включает в расчет суммы обеспечения, но также может быть принято экспертным советом во внимание. Это поручительство физических лиц, акции, облигации, доли участия в уставном капитале и другие подобные вещи, которые нельзя напрямую отнести к основному обеспечению.

5. Ранее я подавал запрос на льготный заем у фонда, но не прошел стадию одобрения у экспертного совета. Могу я повторно отправить запрос после доработки своего инвестпроекта? (Константин, Новосибирск)

- Да, конечно, вы можете подавать заявки в ФРП без ограничений, если ваш проект подпадает под основные критерии Фонда. Это вполне обычная ситуация, у нас есть несколько заемщиков, которые получили заем не с первой попытки.

Главное, внимательно отнестись к замечаниям членов Экспертного совета. Это коллегиальный орган, который принимает решение о софинансировании после презентации проекта заявителем. Совет состоит из представителей бизнеса, банков, других экспертов, поэтому их рекомендации могут оказаться весьма ценными.