На tass.ru пройдет онлайн-конференция "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП"

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На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорации МСП) на тему "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП".
Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 29 мая по 5 июня, ответы будут опубликованы 13 июня.
В онлайн-конференции примут участие:
-Заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова,
-Генеральный директор ООО "ТАСС Информационные Технологии" Глеб Грозовский,
-Первый заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян.
Портал Бизнес-навигатора МСП — это онлайн-ресурс для предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Эксперты ответят на вопросы участников онлайн-конференции о работе основных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, планах по дальнейшему развитию ресурса, использованию функций информационной системы "ТАСС-Бизнес" и технологической платформы "Поток".