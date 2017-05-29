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На tass.ru пройдет онлайн-конференция "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП"

Корпорация МСП Онлайн-конференции
29 мая, 11:27 UTC+3

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 29 мая по 5 июня

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© Ленэкспо

На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорации МСП) на тему "От идеи до успеха: Портал Бизнес-навигатора МСП".

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 29 мая по 5 июня, ответы будут опубликованы 13 июня.

В онлайн-конференции примут участие:

-Заместитель генерального директора Корпорации МСП Светлана Кузнецова,

-Генеральный директор ООО "ТАСС Информационные Технологии" Глеб Грозовский,

-Первый заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян.

Портал Бизнес-навигатора МСП — это онлайн-ресурс для предпринимателей и тех, кто планирует открыть свое дело. Эксперты ответят на вопросы участников онлайн-конференции о работе основных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, планах по дальнейшему развитию ресурса, использованию функций информационной системы "ТАСС-Бизнес" и технологической платформы "Поток".

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