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На tass.ru пройдет онлайн-конференция " Женщины в бизнесе: инструменты поддержки"

Корпорация МСП Онлайн-конференции
22 июня, 11:02 UTC+3

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 26 июня по 3 июля

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Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России"

Надия Черкасова, член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России"

© Алексей Дружинин/ТАСС

На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция на тему: "Женщины в бизнесе: современные инструменты поддержки ".

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 26 июня по 3 июля, ответы будут опубликованы 11 июля.

Участие в онлайн-конференции примут:

– Статс-секретарь-заместитель генерального директора Корпорации МСП – Наталья Ларионова,

– Член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" – Надия Черкасова,

–Председатель Правления, член Наблюдательного совета МСП Банка – Дмитрий Голованов.

Развитие женского предпринимательства – один из важнейших факторов роста сегмента МСП в России. В настоящее время разработаны и успешно применяются на практике инструменты государственной поддержки женщин в бизнесе. На вопросы о различных видах поддержки и дальнейших перспективах развитии женского предпринимательства  ответят спикеры онлайн-конференции. 

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