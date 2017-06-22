На tass.ru пройдет онлайн-конференция " Женщины в бизнесе: инструменты поддержки"

На сайте tass.ru состоится онлайн-конференция на тему: "Женщины в бизнесе: современные инструменты поддержки ".

Вопросы принимаются по адресу pr@corpmsp.ru с 26 июня по 3 июля, ответы будут опубликованы 11 июля.

Участие в онлайн-конференции примут:

– Статс-секретарь-заместитель генерального директора Корпорации МСП – Наталья Ларионова,

– Член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" – Надия Черкасова,

–Председатель Правления, член Наблюдательного совета МСП Банка – Дмитрий Голованов.

Развитие женского предпринимательства – один из важнейших факторов роста сегмента МСП в России. В настоящее время разработаны и успешно применяются на практике инструменты государственной поддержки женщин в бизнесе. На вопросы о различных видах поддержки и дальнейших перспективах развитии женского предпринимательства ответят спикеры онлайн-конференции.