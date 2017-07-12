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Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"

Корпорация МСП Онлайн-конференции
12 июля, 11:20 UTC+3

Итоги совместной конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС

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Материал из 6 страниц
© Артур Лебедев/ТАСС
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Ответы на вопросы предпринимателей, принявших участие в онлайн-конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС на тему "Финансовая господдержка предпринимателей".

На вопросы предпринимателей отвечает вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Вопрос: Насколько ваши кредиты с господдержкой доступны ИП? И распространены ли они по всей России или только в каких-то крупных городах-миллионниках?

(Анатолий, г. Новокузнецк)

Ответ: Кредиты с господдержкой предоставляются индивидуальным предпринимателям и доступны по всей России, среди них:

  • Программа льготного кредитования "6,5%", позволяет получить предпринимателю льготный кредит по ставке до 10,6% годовых (для малого бизнеса) и до 9,6% годовых (для среднего бизнеса). По данной программе Сбербанк выдал более 27 млрд рублей доступных кредитов.
  • Программа льготного кредитования предприятий АПК позволяет получить сельхозпроизводителю доступный кредит по ставке до 5% годовых (15% кредитных средств по данной программе выдается сельхозпроизводителям по ставке менее 3% годовых).

Вопрос: Есть ли у вас льготные финансовые условия для малого бизнеса в моногороде?

(Елена Грошева, г. Заречный, Пензенская область)

Ответ: Для заемщиков сегмента "малый бизнес" в моногородах действуют льготные Программы кредитования (кредиты с господдержкой): Программа льготного кредитования "6,5%", Программа поддержки сельхозпроизводителей и другие.

Так же в рамках заключенного соглашения между Сбербанком и Фондом развития моногородов, можно получить кредитные средства по средней ставке, которая будет ниже рыночной. Для получения кредита клиенту нужно обратиться в банк с заявкой и дополнительно сообщить, что кредитные средства будут направлены в инвестиционный проект на территории моногорода

Вопрос: Какие кредитные продукты для МСП у вас есть? Есть ли статистика по невозвратным кредитам?

(Михаил, Тольятти)

Ответ: Сбербанк предлагает клиентам малого и среднего бизнеса широкую линейку кредитных (более 10) продуктов. Кредиты предоставляются на различные бизнес-цели:

  • пополнение оборотных средств;
  • вложения во внеоборотные активы;
  • инвестиционное и проектное финансирование;
  • приобретение объектов недвижимости, транспортных средств, оборудования, в том числе под залог приобретаемого имущества;
  • рефинансирование кредитов.

Кроме того, Сбербанк предлагает клиентам оведрафтное кредитование расчетного счета и выдачу гарантий для исполнения обязательств клиента, в том числе гарантии исполнения обязательств по контрактам в рамках федеральных законов номер 44, 223, 185, 271.

Информацию о продуктах можно посмотреть на сайте банка в разделе для корпоративных клиентов.

Доля невозвратов в Сбербанке находится на нижней границе рынка. Банк внедряет новые технологии, которые повышают доступность заемных средств для малого бизнеса, а также уверенность банка в заемщике (возврат кредита).

В 2017 году Банк запустил новую технологию - смарт кредитование. Она представляет собой новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, в том числе о движении средств на счетах клиентов в банке. Банк формирует для клиентов готовые предварительно одобренные кредитные предложения с индивидуальным лимитом и ставкой.

Вопрос: Можно ли перевести в Сбербанк свой кредит по оборотным средствам из другого банка, а также расчетно-кассовое обслуживание (РКО)? Возможно ли после перевода кредита воспользоваться программами господдержки, которые вы реализуете с корпорацией МСП?

(Андрей Новиков, Москва)

Ответ: В Сбербанке существуют кредитные продукты, в рамках которых производится рефинансирование кредитов других банков.

Клиенты малого и микро бизнеса, которые переводят кредиты и РКО из других банков, могут иметь преимущества при определении процентной ставки по кредиту.

После перевода кредитов в Сбербанк клиенты имеют право воспользоваться льготным кредитованием с господдержкой. Условия и правила льготного кредитования клиентов определяются постановлениями и приказами государственных органов.

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