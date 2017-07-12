Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"

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Ответы на вопросы предпринимателей, принявших участие в онлайн-конференции Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и информационного агентства ТАСС на тему "Финансовая господдержка предпринимателей".
На вопросы предпринимателей отвечает вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.
Вопрос: Насколько ваши кредиты с господдержкой доступны ИП? И распространены ли они по всей России или только в каких-то крупных городах-миллионниках?
(Анатолий, г. Новокузнецк)
Ответ: Кредиты с господдержкой предоставляются индивидуальным предпринимателям и доступны по всей России, среди них:
Вопрос: Есть ли у вас льготные финансовые условия для малого бизнеса в моногороде?
(Елена Грошева, г. Заречный, Пензенская область)
Ответ: Для заемщиков сегмента "малый бизнес" в моногородах действуют льготные Программы кредитования (кредиты с господдержкой): Программа льготного кредитования "6,5%", Программа поддержки сельхозпроизводителей и другие.
Так же в рамках заключенного соглашения между Сбербанком и Фондом развития моногородов, можно получить кредитные средства по средней ставке, которая будет ниже рыночной. Для получения кредита клиенту нужно обратиться в банк с заявкой и дополнительно сообщить, что кредитные средства будут направлены в инвестиционный проект на территории моногорода
Вопрос: Какие кредитные продукты для МСП у вас есть? Есть ли статистика по невозвратным кредитам?
(Михаил, Тольятти)
Ответ: Сбербанк предлагает клиентам малого и среднего бизнеса широкую линейку кредитных (более 10) продуктов. Кредиты предоставляются на различные бизнес-цели:
Кроме того, Сбербанк предлагает клиентам оведрафтное кредитование расчетного счета и выдачу гарантий для исполнения обязательств клиента, в том числе гарантии исполнения обязательств по контрактам в рамках федеральных законов номер 44, 223, 185, 271.
Информацию о продуктах можно посмотреть на сайте банка в разделе для корпоративных клиентов.
Доля невозвратов в Сбербанке находится на нижней границе рынка. Банк внедряет новые технологии, которые повышают доступность заемных средств для малого бизнеса, а также уверенность банка в заемщике (возврат кредита).
В 2017 году Банк запустил новую технологию - смарт кредитование. Она представляет собой новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, в том числе о движении средств на счетах клиентов в банке. Банк формирует для клиентов готовые предварительно одобренные кредитные предложения с индивидуальным лимитом и ставкой.
Вопрос: Можно ли перевести в Сбербанк свой кредит по оборотным средствам из другого банка, а также расчетно-кассовое обслуживание (РКО)? Возможно ли после перевода кредита воспользоваться программами господдержки, которые вы реализуете с корпорацией МСП?
(Андрей Новиков, Москва)
Ответ: В Сбербанке существуют кредитные продукты, в рамках которых производится рефинансирование кредитов других банков.
Клиенты малого и микро бизнеса, которые переводят кредиты и РКО из других банков, могут иметь преимущества при определении процентной ставки по кредиту.
После перевода кредитов в Сбербанк клиенты имеют право воспользоваться льготным кредитованием с господдержкой. Условия и правила льготного кредитования клиентов определяются постановлениями и приказами государственных органов.