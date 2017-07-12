Глава Новоалтайска: моногорода становятся оазисами для развития малого и среднего бизнеса

Глава Новоалтайска Сергей Мухортов, родившийся в этом городе, сумел пройти путь от обычного предпринимателя из 90-ых до поста главы целого моногорода.

"Я родился в этом городе, здесь живет моя мама. Новоалтайск очень многое мне дал в плане становления бизнеса. И когда город столкнулся со сложностями, я стал "отдавать" долг, начав заниматься развитием малого и среднего предпринимательства в городе и привлекая инвестиции на территорию моногорода", - поясняет Мухортов.

В 2014 году Сергей Мухортов понял, что работа градообразующих предприятий в городе постепенно идет на спад и необходимо придумывать новую концепцию и создавать альтернативную замену для того, чтобы моногород оставался "на плаву".

"Уже на следующий год я прошел образовательный курс для мэров моногородов в школе "Сколково". Меня удивил подход к учащимся со стороны преподавателей. Нужно было продумать план развития города на ближайшие 10-15 лет, оценить существующие технологические цепочки и их потенциал", - отмечает он.

По словам чиновника, поменять мышление было непросто, в особенности, когда посвятил городу почти всю жизнь. В результате появилась идея о том, что Новоалтайску стоит двигаться в сторону приобретения статуса территории опережающего развития (ТОР).

"Я начал инициировать встречи с местными предпринимателями, рассказывая о преимуществах ТОРов, а это приток дополнительных инвестиций, возможность получения особой налоговой ставки. Пока мне удалось собрать около 30 хороших предпринимательских инициатив и подать заявку на статус ТОРа", - добавляет Мухортов.

Он отметил, что прохождение заявки и получение статуса ТОРа для моногорода может занять около полугода. Однако, глава Новоалтайска зря времени не теряет и уже готовит почву, проводя переговоры с потенциальными инвесторами.

"Если правильно модернизировать экономику моногорода, то он вполне может стать оазисом для развития малого и среднего бизнеса, а где-то такой тренд уже есть", - улыбается глава Новоалтайска.

Золото Алтая

Предприниматель Сергей Газукин, проработав долгое время в банковской сфере, решил запустить собственную сыроварню в преддверии возможного присвоения моногороду Новоалтайску статуса ТОРа.

"Я люблю сыры, с удовольствием ем мягкие сорта или моцареллу. В какой-то момент пришло осознание, а почему бы не делать сыр на собственной сыроварне", - вспоминает Газукин.

Бизнесмен провел исследование рынка сыров и понял, что у населения есть потребность в полутвердых сырах и наиболее высоким спросом будут пользоваться головки сыра по 800 грамм и 1,5 килограмма.

Предприниматель решил поехать на обучение в испанский регион Кастилия-Ла-Манча, который славится производством сыра "манчего", который существовал еще со времен публикации романа "Дон Кихот" в 1605 году.

После практики на испанском производстве предприниматель в октябре 2016 года купил землю под предприятие в Новоалтайске и начал строительство, зарегистрировав компанию "Покровская сыроварня".

"Общая сумма инвестиций у меня составляет 140 млн рублей, уже потрачено 70 млн рублей. Возможно, придется выйти за рамки бюджета и добирать еще 40 млн рублей на оборотные средства", - делится предприниматель.

Однако Сергей Газукин намерен быстро "отбить" свои вложения. По его словам, уже 1,5 тыс. небольших магазинов хотят сотрудничать с бизнесменом и покупать его сыр.

"Я провел предварительные переговоры на поставку в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, с кем-то уже заключены контракты. При запуске производства планируем производить не менее 400 тыс. килограмм сыра в смену и порядка 400 тонн в год", - пояснил Газукин.

"У нас будут натуральные добавки в сыры, сыр с алтайской облепихой или кедровыми орешками. Сыр постараемся сделать такой, чтобы человек понюхал и сказал "ух ты". И название уже придумали - Золото Алтая", - улыбается предприниматель.

Алтайское здоровье

По словам заместителя генерального директора предприятия "Алтайский букет" Светланы Котовщиковой, их компания на протяжении более чем 20 лет специализировалась на создании различных травяных бальзамов, а также на продуктах из природного сырья, который добывается на Алтае.

Нам повезло, что мы смогли обратиться в корпорацию МСП напрямую. Однако проверки были серьезные, наш проект очень пристально рассматривали

"При производстве нашей продукции мы используем различные местные алтайские травы, мед или ягоды. Кроме того, привлекаем к разработке специалистов-травников. Такая стратегия дает ощутимые результаты, люди стараются покупать наши экстракты из трав не только в России, но и за рубежом", - отмечает Котовщикова.

По ее словам, приоритет компании заключается не только в разработке новых видов продуктов, но и в постоянном повышении качества ассортимента.

"Весной 2015 года мы поняли, что не хватает инвестиций и стали смотреть различные виды господдержки. Очень быстро узнали о программах поддержки от корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и начали с ними взаимодействовать по программе льготного кредитования "6,5%"", - поясняет заместитель генерального директора.

Она отмечает, что на тот момент предприятие выпускало порядка 20 млн различных видов продукции ежегодно и нуждалось в создании дополнительных блоков по переработке продукции.

"Нам повезло, что мы смогли обратиться в корпорацию МСП напрямую. Однако проверки были серьезные, наш проект очень пристально рассматривали, в течение нескольких месяцев мы в ежедневном режиме общались - постоянные пояснительные записки, звонки, ответы. Но это того стоило",- делится воспоминаниями Котовщкова.

Впоследствии корпорация МСП предоставила "Алтайскому букету" возможность получить по программе льготного кредитования "6,5%" 235 млн рублей. Деньги были потрачены на создание нового производства и закупки дополнительного оборудования.

Бизнес на одеялах

Предпринимательница Галина Шишлакова запустила собственный бизнес в 2007 году - идею для создания предприятия подсказала сама жизнь.

"В молодости я работала на камвольном комбинате - там мы шили из шерсти подушки, одеяла, постельное белье. Потом поняла, что могу запустить свое собственное производство и сделать намного лучше, а главное качественнее. Так появилась компания "Свит", - рассказывает Шишлакова.

По ее словам, первые чесальные машины (прим. - машины для расчесывания волокна) купила у бывшего работодателя и начала запускать собственное производство.

"Главный приоритет при производстве - это 100% шерсть. Как правило, я использую шерсть овец или верблюдов. На данный момент у нас ежегодный оборот равняется 360 млн единиц продукции, это выпуск около 9 тыс. различных позиций товаров ежедневно", - отмечает предпринимательница.

Галина Шишлакова поясняет, что старается следить за всеми современными трендами и каждые полгода применять их на своем производстве. Так, у предпринимательницы появились специальные подушки для путешествий и более молодежный дизайн постельного белья. Она уверяет, что находит время не только на управление большим производством, общение с клиентами, но и на неприятные моменты в работе: когда приходится применять меры в отношении сотрудников предприятия.

"Знаете, я вспоминаю фильм "Москва слезам не верит", главное осмелиться уволить первого человека, который мешает производству. Первые увольнения давались тяжело, потом легче. Для меня главное, чтобы человек делал с душой, как для себя - нужно частичку своей энергии отдавать - тогда выйдет толк", - поясняет Шишлакова.

Она отметила, что хорошие отношения с местной администрацией Новоалтайска позволяют ей сосредоточиться на развитии бизнеса.

"Мне комфортно развиваться в этом городе, есть полное взаимопонимание с местной администрацией и проверками нас никто не мучает, наоборот помогают, если возникают вопросы", -говорит она.

ТакжеШишлакова сосредоточена на развитии своего интернет-магазина, чтобы каждый покупатель мог выбрать понравившийся товар онлайн и заказать его с доставкой в любую точку России.

"Мы пытаемся сейчас внедрить технологию, чтобы одним нажатием кнопки посетитель в интернет-магазине смог ознакомиться не только со всеми расцветками по каждой позиции товара, но и увидеть наличие продукции на складе в режиме реального времени", - делится планами Шишлакова.

В дальнейших планах у предпринимательницы выйти на рынок Москвы и Санкт-Петербурга, пока у Шишлаковой есть представительства в Красноярске, Якутске и Чувашии.

"Я уверена, что через два года доберусь и до столицы. У нас как раз к этому времени должно полноценно заработать собственное художественное бюро. Я помню свою первую бизнес-сделку, которую совершила в 1993 году - шила мохеровые кофты с вышивкой на трикотажной фабрике, а потом осуществила самостоятельно сделку на 60 млн рублей - бешеные по тем временам деньги. После этой сделки не страшно уже ничего, все осуществимо", - улыбается предпринимательница.

Юлия Ермилова