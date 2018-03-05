Фонд промышленности Кубани начнет работу в апреле

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Фонд промышленности Краснодарского края объемом 500 млн рублей заработает в апреле 2018 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На заседании президиума Госсовета в Ростове-на-Дону в феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить доступность финансирования для промышленных компаний. Глава государства предложил регионам для этого два способа. Один из них - создавать региональные фонды поддержки промышленности по принципу федерального фонда. Еще одним шагом в этом направлении для регионов должно стать включение обязательных расходов на промышленность в так называемые модельные бюджеты.

"1 марта Фонд развития промышленности края официально зарегистрирован в Минюсте России. В настоящее время завершаются организационные процедуры по его созданию, и в апреле он начнет работу. Мы планируем, что с фондом ситуация с развитием промышленности станет еще лучше", - сказал губернатор Краснодарского края. Кондратьев добавил, что капитализация фонда в 2018 году составит 500 млн рублей, сама же работа регионального фонда будет построена по аналогии с деятельностью соответствующей федеральной организации.

"Финансовая поддержка будет осуществляться по двум схемам. Во-первых, речь идет о займах из краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов от 10 до 40 млн рублей под процентную ставку 6% годовых. Объем средств на эти цели составляет 270,5 млн рублей. Во-вторых, займы будут выдаваться на условиях софинансирования краевого бюджета из федерального бюджета из расчета 30% к 70%, где 70% - это федеральные средства", - добавил губернатор.

Объем средств краевого бюджета для предоставления этих займов - 200 млн рублей. Кондратьев выразил уверенность, что работа фонда даст толчок для дальнейшего развития металлургического производства, машиностроительной отрасли, производства химических и пластмассовых изделий, а также легкой промышленности.

По данным руководителя региона, опережающий прирост объемов промышленного производства в Краснодарском крае сохраняется второй год. "По итогам 2017 года рост индекса промпроизводства составил 4,3%. Это практически в четыре раза выше среднероссийского результата", - сказал он.