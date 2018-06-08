В регионах запускают спецпрограммы для развития малого бизнеса

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Специальные программы планируют запустить в регионах для более динамичного развития малого и среднего бизнеса. Участники этих программ станут люди, пока не занятые в экономике, сообщил в пятницу директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Максим Паршин на полях Среднерусского экономического форума в Курске.

Эксперты на форуме отметили, что динамичное развитие бизнеса невозможно и без применения прорывных технологий, которые уже успешно внедряются в Центральной России.

"Площадкой для применения инноваций и дальнейшего экономического роста в Центральном федеральном округе может стать малый бизнес. Такая тактика регионального развития ложиться в стратегию федеральной власти. Необходимо вовлекать людей в малый бизнес людей, пока не занятых в экономике. Для этого будут запущены отдельные программы, в частности, предполагается сократить расходы на процедуру регистрации юридических лиц и ИП", - сказал Паршин.

Он добавил, что новые технологии позволят существенного сэкономить людям, которые хотят развивать свое дело. "Если регистрация юридического лица или ИП будет осуществляться в электронном виде, то госпошлина будет ноль рублей. Кроме того Минэкономразвития предполагает дальнейшее льготное кредитование субъектов малого бизнеса и развитие финансовой инфраструктуры", - добавил Паршин.

Научный подход

В Центральном федеральном округе (ЦФО) на данный момент базовыми объектами поддержки предпринимательства обладают Владимирская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Смоленская области и Москва. "Здесь может сработать эффект низкой базы, когда за короткий промежуток времени удастся показать высокие результаты", - пояснил Паршин.

Эксперты отметили, что неплохая ситуация в развитии малого и среднего бизнеса в ЦФО складывается не только за счет поддержки предпринимательства, но и внедрения в работу инновационных технологий и тесного сотрудничества предприятий с вузами региона.

"Наукоград Обнинск в Калужской области - это центр притяжения научных разработок и сосредоточение всей инновационной структуры: сеть бизнес-инкубаторов, два центра коллективного доступа и пользования оборудованием, центр кластерного развития - система действует целенаправленно и связана иерархически. Координатором системы является агентство инновационного развития области. Оно координирует всю нашу инновационную структуру, оно является неким инновационным лифтом для молодежи", - сказала на форуме заместитель министра экономического развития Калужской области Анна Королева, добавив, что бизнес в регионе также активно участвует в составлении программ вузов.

Доказательством тому служат более 70 инновационных разработок, которые представили молодые ученые на форуме. Среди представленных проектов новые удобрения, средства для реабилитации инвалидов и экзоскелеты, которые запустят в серийное производство уже осенью этого года. Таким образом, отмечают эксперты, в регионе появится еще больше малых и средних предприятий.

О форуме

В Курске 8 июня прошел VII Среднерусский экономический форум "На пути к экономике знаний". В мероприятии приняли участие представители бизнеса, регионов Центральной России и более десятка иностранных государств.

"Форум дает возможность бизнесу и власти погружаться в актуальные вопросы развития страны. Повестка дня сегодняшнего форума обозначает необходимость более широкого внедрения научных достижений в реальный сектор экономики, повышение уровня использования в производстве инноваций и дальнейшее развитие человеческого капитала", - отметил губернатор Курской области Александр Михайлов.