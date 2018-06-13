Доля малого бизнеса в объеме ВРП Рязанской области достигла около 30%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Доля МСП в объеме валового регионального продукта (ВРП) Рязанской области достигает около 30%, поэтому регион готов досрочно выполнить поручение президента по доведению этого показателя до 40%, сообщил в среду журналистам губернатор Николай Любимов по итогам встречи с рязанскими предпринимателями.

"У нас уже в принципе под 30% [доля малого бизнеса в ВРП], нам эту задачу необходимо выполнить, и у нас есть возможность для этого, более быстро, чем наши коллеги из других регионов", - отметил губернатор.

По словам Николая Любимова, сегодня основная задача региональных властей - сделать более комфортной работу бизнеса на территории области.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, которая в среду также встретилась с местными предпринимателями, отметила, что АСИ будет поддерживать развитие предпринимательства в регионе и внедрять лучшие рязанские практики в других областях.

"Всячески поддержим и ассоциации молодых предпринимателей, и бизнес, который не входит сегодня ни в какие деловые объединения, чтобы максимально каждый, кто хочет участвовать в федеральных и региональных инициативах, имел такую возможность", - сказала Чупшева. По словам гендиректора АСИ, сегодня две практики, отобранные агентством год назад, успешно внедряются в 30 субъектах РФ. В перспективе АСИ готово распространять практики Рязанской области, направленные на повышение производительности труда и внедрение бережливого производства.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что доля малого бизнеса в объеме ВВП России к 2025 году должна составить не менее 40%.