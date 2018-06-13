МЭР предлагает на порядок увеличить поддержку МСП со следующего года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает на порядок увеличить поддержку малых и средних предприятий (МСП) со следующего года, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах совещания с экспертами и представителями бизнеса по вопросам развития и поддержки МСП.

"Речь идет об увеличении финансирования (из федерального бюджета) на порядок по сравнению с текущим уровнем", - отметил он.

По его словам, основной объем средств будет направлен на льготный заемный капитал. "У нас будут очень серьезные предложения по увеличению. Основной объем, конечно же, будет направлен на формирование новых программ льготного финансирования, причем финансирования в разных формах - от лизинга до кредитования в банковской сфере, до поддержки фермерских и крестьянских хозяйств", - подчеркнул он.

Программа поддержки МСП Минэкономразвития постоянно сокращается - в 2015 году объем поддержки составлял 16,9 млрд рублей, а в 2018 году - уже 5,02 млрд рублей.

Влияние отмены надзорных каникул на МСП

Отмена надзорных каникул не должна ужесточить нагрузку на бизнес благодаря переходу на риск-ориентированный подход, заявил Максим Орешкин. Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ министерства, запрещающий проверки противопожарного состояния субъектов среднего предпринимательства.

"Это часть вопроса всего реформирования контрольно-надзорных органов. Многие из них сейчас перешли на использование риск-профилей. Та же налоговая говорит, что количество малых предпринимателей, которые в принципе подпадали под проверки, оно крайне мало и крайне низко", - подчеркнул Орешкин, отвечая на вопрос о судьбе "надзорных каникул".

По словам министра, необходимо найти баланс, при котором будет соблюдаться безопасность, но не увеличится нагрузка на бизнес. "Понятно, что есть дилемма, то что нужно пройти - это найти правильный баланс. История в Кемерове - трагическая история, которая показала, что этим мораторием некоторые могут пользоваться - те, кому он не положен по большому счету, и это приводит к негативным последствиям. Поэтому надо и этого избежать, и ни в коем случае не увеличить административную и проверяющую нагрузку на бизнес, поэтому этот баланс нужно найти сейчас, этим и занимаемся", - пояснил министр.

В пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. Прибывший на место трагедии президент РФ Владимир Путин пообещал наказать всех виновных, назвав одной из причин трагедии "преступную халатность и разгильдяйство". Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о грядущих "серьезных выводах" для всей системы госконтроля.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 года и предусматривают приостановку плановых проверок (речь идет только о неналоговых проверках). Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений. Действие надзорных каникул завершится 31 декабря 2018 года.

Как ранее сообщил ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, продление надзорных каникул для бизнеса, которые завершаются в 2018 году, не планируется.