Объем закупок у малого и среднего бизнеса в Ярославской области за год вырос на 28%

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса крупными компаниями за 2017 год в Ярославской области составил 10 млрд рублей, что на 28% выше, чем в 2016 году. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"По итогам 2017 года объем закупок у малого и среднего бизнеса крупными заказчиками увеличился на 28% по сравнению с 2016 и составил 10 млрд рублей. Этот рост обусловлен во многом созданием в регионе Координационного совета по производственной кооперации", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, за год более ста региональных предприятий наладили производственные контакты с крупнейшими российскими холдингами. Компания "Дизель" поставит для "РусГидро" продукцию на сумму около 300 млн рублей. Восемь рамочных договоров оформлено в рамках кооперации ярославских промышленников с "Татнефть".

"Мы приводим сюда крупные холдинги, которые напрямую выстраивают сотрудничество с нашими предприятиями. Часть из них уже имела опыт такого сотрудничества, но мы расширяем объем закупок и приводим новых партнеров", - прокомментировали в пресс-службе.

Координационный совет по развитию производственной кооперации Ярославской области был создан весной 2017 года. Цель работы совета - увеличение количества предпринимателей, рост объемов закупок у малого и среднего бизнеса и развитие межрегиональных производственных связей.