Глава Коми предложил разработать в регионе модель развития предпринимательства на Севере

СЫКТЫВКАР, 15 июня. /ТАСС/. Коми готова выступить пилотным регионом по созданию и отработке модели развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в северных регионах. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Гапликов на заседании координационного совета по МСП.

"Средняя зарплата в соседней Кировской области вдвое ниже, чем в Коми, из-за отсутствия северных надбавок, соответственно, кировские предприниматели несут вдвое меньше расходов на оплату труда своим сотрудникам и отчисления в фонды. <...> В Коми отопительный сезон длится девять месяцев, наши расходы на содержание слишком высоки. Но малый бизнес у нас есть, хоть доля его и небольшая - 13%. Республика готова выступить пилотным регионом по отработке модели развития предпринимательства в северных, арктических регионах с учетом их специфики", - сказал он.

Как сообщила замглавы департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина, согласно указам президента России, к 2024 году количество занятых в сфере МСП должно возрасти с нынешних 19 млн до 26 млн человек - до 34% трудоспособного населения. "Эти цели кажутся фантастическими, если учесть, что за последние пять лет доля предпринимательства выросла в стране незначительно. Коми находится на восьмом месте по Северо-Западу по показателям развития предпринимательства, лидируют в округе Мурманская и Архангельская области", - отметила она.

В свою очередь Гапликов предложил совместно с Минэкономразвития РФ найти варианты решения проблем предпринимателей, которые характерны для всех северных территорий. В первую очередь он предложил активизировать работу банков и увеличить долю льготного кредитования.

Высокие издержки

Как рассказал руководитель Союза предпринимателей Ухты Константин Пивоваров, получить кредит можно по ставке в 15,9%, а не под заявляемые 11-13%. При этом из некогда 210 членов ухтинского союза остались 37 - люди уезжают из северных городов туда, где более комфортные условия для жизни, где больше возможностей получить качественное образование, медицинские услуги, и где выгоднее вести бизнес, добавил он.

По словам предпринимателя Руслана Магомедова, бизнесменам Воркуте кредиты не доступны, поскольку они не могут предоставить под залог недвижимость - она находится в муниципальной собственности и предоставляется в аренду, а поручительства и другие варианты банки не рассматривают.

Сыктывкарский предприниматель Наталья Лейман сообщила, что опасается за свой бизнес после доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума: с учетом районных коэффициентов и северных надбавок расходы на оплату труда на Севере выросли вдвое. "У меня образовался кассовый разрыв. Брать банковские кредиты на развитие в таких условиях я опасаюсь", - сказала она.

Как уточнил Гапликов, властям Коми необходимо дополнительно найти 5 млрд рублей на выплату повышенных зарплат бюджетникам в связи с повышением МРОТ, а "бизнес будет выплывать сам". Не исключено, что предприниматели Коми теперь будут активнее регистрироваться в других регионах, где нет таких издержек, считает он.

На высокий уровень недобросовестной конкуренции пожаловалась мастерица Светлана Турова. "Очень много открылось ателье на дому, изготовление тортов, популярны коллективные интернет-закупки, которые "убивают" магазины. 95% участников ярмарок - это нелегальные предприниматели", - сказала она.

Как сообщил Гапликов, Коми, Архангельская область и Ненецкий автономный округ сейчас объединяются в защите интересов своих территорий, для которых характерны огромные расстояния, отсутствие дорог и малозаселенность, высокие затраты на себестоимость продукции. "Северные территории не конкурентоспособны при нынешних равных для всех условиях, хотя Север обеспечивает страну основными ресурсами. Нужно учитывать нашу специфику. Если мы хотим, чтобы бизнес на Севере жил и развивался, нужно четко определиться по преференциям арктическим территориям, как это сделано по Дальнему Востоку, и нужно урегулировать вопросы с банками", - сказал глава региона.