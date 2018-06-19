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В Удмуртии протестируют новые принципы работы бизнес-инкубаторов

Корпорация МСП
19 июня, 9:00 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 19, июня. /ТАСС

В пресс-службе главы и правительства республики отметили, что предложения по перезагрузке бизнес-инкубаторов предполагают изменения

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ИЖЕВСК, 19 июня. /ТАСС/. Удмуртия войдет в число первых регионов страны, где полностью пересмотрят систему функционирования бизнес-инкубаторов. Для повышения эффективности правительство региона и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о взаимодействии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"С учетом появления новых сервисов и возможностей для развития субъектов малого и среднего предпринимательства существующая модель бизнес-инкубаторов требует пересмотра. Сейчас необходимо протестировать предложенную группой экспертов Минэкономразвития и предпринимателей модель в полевых условиях, достигнуть заданных показателей эффективности, и в случае успеха тиражировать опыт на все бизнес-инкубаторы страны", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В пресс-службе отметили, что предложения по перезагрузке действующих бизнес-инкубаторов предполагают изменения, в том числе создание современных рабочих пространств для предпринимателей, предоставление дополнительных услуг, налаживание кооперационных связей между ними, внедрение современных IT-решений для управления учреждением. Набор услуг, предоставляемых бизнес-инкубаторами, предлагается дополнить акселерационными, образовательными и менторскими программами, услугами по цифровизации и маркетингу, бесплатными услугами бухгалтера и юриста в первый год работы, льготным доступом к исследованиям рынка и онлайн-инструментам.

По словам первого зампредседателя правительства Удмуртии Александра Свинина, соглашение с федеральным ведомством поможет преобразовать республиканский бизнес-инкубатор в современный центр комплексной поддержки начинающих предпринимателей, что "позволит увеличить число вновь создаваемых субъектов МСП, оборот компаний-резидентов, создать новые рабочие места".

Республиканский бизнес-инкубатор появился в Удмуртии в 2008 году при поддержке Минэкономразвития России. Учреждение осуществляет деятельность по поддержке малого и среднего предпринимательства республики. За 10 лет функционирования бизнес-инкубатора оказана имущественная, консультационная, образовательная поддержка более чем 20 тыс. человек. Сейчас в бизнес-инкубаторе размещаются 40 компаний резидентов, количество сотрудников, занятых в этих компаниях - 117.

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