Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума поддержала в I чтении рост доли участия иностранных юрлиц в уставном капитале МСП

Корпорация МСП
20 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

При этом ограничение сохранится для крупных иностранных или российских юрлиц

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о снятии ограничений на участие иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий (МСП).

Согласно действующему законодательству, к МСП могут быть отнесены только те предприятия, в уставном капитале которых доля иностранных юрлиц не превышает 49%. Законопроектом предлагается снять это ограничение. Таким образом, малые или средние предприятия, в уставном капитале которых доля иностранной компании (также являющейся малой или средней компанией по своему размеру и не являющейся офшорной) превысит 49%, смогут сохранить статус субъекта МСП. При этом ограничение сохранится для крупных иностранных или российских юрлиц.

Малая или средняя компания, согласно законодательству, соответствует критериям численности сотрудников - не более 250 человек и размера предпринимательского дохода за календарный год - не более 2 млрд рублей.

Реализация норм законопроекта потребует введения системы идентификации - подтверждения статуса иностранного юрлица как субъекта МСП на основе заявительного порядка, указывается в пояснительной записке к документу. В связи с этим законопроектом предлагается подтверждать соответствие иностранных юрлиц (за исключением офшорных компаний) условиям по среднесписочной численности сотрудников и размеру дохода от ведения предпринимательской деятельности, установленным законом, на основе заключения аудиторской организации.

При этом в целях ведения единого реестра субъектов МСП законопроектом предусмотрено, что аудиторские организации ежегодно представляют в ФНС России перечень обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются иностранные юрлица, соответствующие по состоянию на 1 января текущего календарного года. Перечень будет формироваться аудиторскими организациями по результатам анализа данных отчетности иностранного юрлица в налоговый орган страны, где учреждено такое иностранное юридическое лицо.

Реализация положений законопроекта приведет к росту числа хозяйственных субъектов, которым может быть присвоен статус субъекта МСП, отмечается в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается наделить Корпорацию МСП правом предоставлять услуги не только субъектам МСП, но и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Принятие законопроекта позволит привлекать дополнительные инвестиции в сектор МСП, обучать граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность, основам предпринимательской деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
СМИ: авианосцы США не смогут противостоять ВМФ России в случае конфликта в Балтийском море
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости