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Титов предложил внедрить в Якутии систему поддержку самозанятых предпринимателей

Корпорация МСП
22 июня, 16:04 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, июня. /ТАСС

В этом случае предприниматели получат возможность покупки патента без необходимости процедуры регистрации в качестве предпринимателя, отметил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов

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ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил внедрить в Якутии модель поддержки самозанятости индивидуальных предпринимателей. Об этом он сообщил журналистам в пятницу по итогам переговоров с врио главы региона Айсеном Николаевым.

"Мы с Айсеном Сергеевичем обсуждали условия поддержки малого бизнеса. У нас есть программа, которую мы предложили правительству [РФ] - законопроект о самозанятых индивидуальных предпринимателях. Сегодня он рассматривается как опытный в отдельных регионах. Мы предлагаем Якутии рассмотреть возможность его введения здесь. Он создает самые оптимальные и выгодные условия с точки зрения административных процедур", - сказал он.

По словам Титова, в случае внедрения системы поддержки появится возможность покупки предпринимателями патента без необходимости процедуры регистрации в качестве предпринимателя. С другой стороны, платежи являются выгодными для предпринимателей. Такой механизм предлагается распространить на 46 видов экономической деятельности.

Бизнес-омбудсмен отметил положительные изменения в сфере поддержки бизнеса в регионе. "Почти на 30% увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест. Это произошло благодаря введению новых технологий, а также связано, прежде всего, с крупным бизнесом. Малый бизнес также развивается достаточно быстрыми темпами", - отметил он.

Доля самозанятых в России достаточно низкая по сравнению с европейскими странами. По данным Росстата и Евростата, в РФ официальная доля самостоятельно занятых среди всех работающих граждан составляла всего 4,9% в 2017 году. В Италии эта доля равняется 15,8%, а в Великобритании - 12,6%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Николаев, Айсен Сергеевич
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