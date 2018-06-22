Титов предложил внедрить в Якутии систему поддержку самозанятых предпринимателей

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов предложил внедрить в Якутии модель поддержки самозанятости индивидуальных предпринимателей. Об этом он сообщил журналистам в пятницу по итогам переговоров с врио главы региона Айсеном Николаевым.

"Мы с Айсеном Сергеевичем обсуждали условия поддержки малого бизнеса. У нас есть программа, которую мы предложили правительству [РФ] - законопроект о самозанятых индивидуальных предпринимателях. Сегодня он рассматривается как опытный в отдельных регионах. Мы предлагаем Якутии рассмотреть возможность его введения здесь. Он создает самые оптимальные и выгодные условия с точки зрения административных процедур", - сказал он.

По словам Титова, в случае внедрения системы поддержки появится возможность покупки предпринимателями патента без необходимости процедуры регистрации в качестве предпринимателя. С другой стороны, платежи являются выгодными для предпринимателей. Такой механизм предлагается распространить на 46 видов экономической деятельности.

Бизнес-омбудсмен отметил положительные изменения в сфере поддержки бизнеса в регионе. "Почти на 30% увеличилось число высокопроизводительных рабочих мест. Это произошло благодаря введению новых технологий, а также связано, прежде всего, с крупным бизнесом. Малый бизнес также развивается достаточно быстрыми темпами", - отметил он.

Доля самозанятых в России достаточно низкая по сравнению с европейскими странами. По данным Росстата и Евростата, в РФ официальная доля самостоятельно занятых среди всех работающих граждан составляла всего 4,9% в 2017 году. В Италии эта доля равняется 15,8%, а в Великобритании - 12,6%.