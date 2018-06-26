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Власти Москвы организовали бизнес-уроки для подростков

Корпорация МСП
26 июня, 20:20 UTC+3

Они проходят в Центре занятости молодежи

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Бизнес-уроки для юных москвичей организовали власти столицы в Центре занятости молодежи, сообщила во вторник пресс-служба проекта "Активный гражданин".

"Чтобы подрастающему поколению было проще сориентироваться в предпринимательской сфере и в будущем начать свое дело, в Центре занятости молодежи запустили бизнес-уроки на базе "Профессиональной школы", - говорится в сообщении. Молодым людям помогут сформировать необходимые для развития собственного предпринимательского дела знания и личностные качества.

В декабре 2017 года 29,14% участников проекта "Активный гражданин" проголосовали за бизнес-лекции для молодежи, отметив бизнес-образование как наиболее приоритетную тему для юных москвичей.

По информации пресс-службы, первое занятие в "Бизнес-школе" прошло 1 июня этого года. "В процессе обучения, ребят ждут познавательные лекции, деловые игры и множество других активностей, призванных помочь молодым людям развить лидерские качества, научиться ориентироваться в конкурентной среде, овладеть навыками эффективного тайм-менеджмента, а также правильно выбрать вектор дальнейшего развития бизнеса", - уточняется в сообщении.

Кроме лекций, слушателей ждут практические задания: подготовка собственного проекта и презентация его перед инвесторами.
 

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