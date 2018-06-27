Центр поддержки МСП Карачаево-Черкесии организует первые бизнес-миссии в страны СНГ

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесии организует до конца года серию встреч для малых и средних предприятий региона с предпринимателями из стран СНГ. Первая бизнес-миссия пройдет в Казахстане с 27 по 30 июня, сообщил в среду ТАСС начальник Центра Руслан Урусов.

Центр открылся в феврале 2018 года на базе республиканского центра поддержки предпринимательства, подведомственного минэкономразвития КЧР.

"Основная задача, которую ставит перед центром руководство КЧР, - вывести малый и средний бизнес республики на зарубежные рынки. В частности, сейчас оказываем консультацию и сопровождение по этим рынкам, помощь в поиске партнеров и покупателей, содействие в проведении маркетинговых исследований, возим наши компании на различные выставки. Планируем организовать и ряд бизнес-миссий в страны СНГ", - сказал Урусов.

По его словам, в настоящее время экспортный потенциал Карачаево-Черкесии раскрыт не в полной мере. В основном за рубеж свою продукцию поставляют крупные региона предприятия, имеющие опыт внешнеэкономической деятельности, такие как предприятие "Юг-Ойл Пласт", которое производит сотовый и монолитный поликарбонат - строительный пластик из класса синтетических полимеров, Хабезский гипсовый завод (сухие штукатурные смеси, шпатлевка и гипс), компания "Бумфа Групп", выпускающая товары санитарно-гигиенического назначения (в частности, ватную продукцию для детской гигиены, бумажные и вискозные салфетки, влажные гигиенические салфетки и салфетки для ухода за автомобилем).

Развернуть Хабезский гипсовый завод © Антон Подгайко/ТАСС Хабезский гипсовый завод © Антон Подгайко/ТАСС

"Надеемся, что работа нашего центра позволит изменить эту ситуацию, безусловно, это произойдет не сразу. У предприятий региона широкие перспективы. Например, у нас хорошо развита текстильная промышленность и много в этой сфере субъектов МСП работает, которые могли бы с конкурентными товарами выйти на внешние рынки, но для многих экспорт - новое, незнакомое направление, пугают риски - с такими проблемами мы и работаем", - отметил собеседник агентства.

Первые миссии

В этом году центр планирует организовать выездные встречи представителей малых и средних предприятий северокавказской республики с бизнесменами стран ближнего зарубежья - в Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

"Подготовим несколько компаний республики, которые заинтересуются рынком этих стран, организуем выезд и встречи с потенциальными партнерами. Мы работаем с торговыми представительствами России в странах СНГ, где нам помогают с подбором торговых партнеров для переговоров. Рассчитываем на результативность этих мероприятий", - рассказал Урусов.

Первая бизнес-миссия пройдет с 27 по 30 июня в столице Казахстана Астане. В ней примут участие четыре компании КЧР, работающие в пищевой, косметической и текстильной промышленности.

Первые контракты

С начала года предприниматели Карачаево-Черкесии при поддержке центра приняли участие в трех международных выставках, проходивших в Казани, Москве и Объединенных Арабских Эмиратах, благодаря этому были заключены первые контракты.

"В частности, молодая компания республики, занимающаяся производством косметики по стандартам халяль, заключила в Казани соглашение на поставку продукции в Казахстан. Стоимость контракта - 5 млн рублей. Сейчас она изучает также ближневосточный рынок, высокий интерес к ее товарам был проявлен и на выставке в Дубае. Думаю, у этой компании большие перспективы", - сказал Урусов.

Он отметил, что многие предприниматели КЧР, занимающиеся экспортом, не подозревали, что могут получать господдержку на эти цели.

"Многие бизнесмены были удивлены, ознакомившись с перечнем услуг, которые могут получить в нашем центре. Например, мы оплачиваем их участие в выставках: регистрационный взнос, аренда площадей и стендов, а это довольно немаленькие расходы, особенно для МСП. Возмещаем и такие расходы, как перевод их сайтов и презентационных материалов на иностранные языки", - добавил собеседник агентства.

Услуг для бизнеса будет больше

В центре также помогают предпринимателям проводить сертификацию продукции и возмещают затраты на ее оформление, оказывают бесплатные консультации по всем вопросам внешнеэкономической деятельности. Регулярно проводятся тренинги и обучающие семинары.

"Изначально столкнулись с неким недоверием. Когда приглашали предпринимателей на консультации и семинары, они скептически относились к этому, не верили, что можно получить реальную поддержку, но, когда они увидели конкретные шаги, то начали более охотно приходить, пользоваться нашими услугами и рекомендовать нас знакомым. История успеха - самая действенная реклама для нас", - отметил Урусов.

Здесь уже организовано три семинара, чтобы больше времени уделить каждому предпринимателю. На них формируются небольшие группы - по 10-15 человек. Услугами центра с начала его работы воспользовались около 40 организаций республики.

Урусов отметил, что перечень услуг, оказываемых предпринимателям, будет расширяться и совершенствоваться.

"Мы заключили соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о сотрудничестве, согласно которому субъекты МСП могут получить поддержку в вопросах кредитования, страхования, получить государственные гарантии. Мы содействуем в получении предпринимателями услуг РЭЦ, которые сами не оказываем", - добавил эксперт.

По его мнению, у представителей малого и среднего предпринимательства КЧР, изучающих спрос и выпускающих востребованную, качественную и экологически чистую продукцию, есть все шансы выйти на новые российские и зарубежные рынки.

По данным минэкономразвития КЧР, на 1 июня 2018 года в КЧР зарегистрировано более 19 тыс. субъектов МСП, из них экспортно ориентированных - более 30.

Внешнеторговый оборот КЧР

По данным Северо-Кавказского таможенного управления, внешнеторговый оборот Карачаево-Черкесии в первом квартале 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1% и составил $50,5 млн, основные торговые партнеры - страны дальнего зарубежья, в том числе на Китай и Германию в январе-марте приходится 70,6% и 16,4% оборота соответственно.

Республика экспортирует в основном продукцию химической промышленности и машиностроения, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Основу импорта региона составляет машиностроительная продукция.